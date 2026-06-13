Saját lakásából videóra vette erőszakos elrablását Mexikóban egy újságírónő, akinek egy hete nyomát sem találják.
Helyi idő szerint pénteken a hatóságok bejelentették, hogy a szövetségi ügyészség veszi át a nyomozást Roxana Guzmán eltűnése ügyében.
A közösségi médiában terjedő 35 másodperces videón látható, amint fegyveres férfiak dörömbölnek az újságírónő lakásának ajtaján Veracruz államban. Betörik az üveget, majd kalapáccsal verik a zárat, és rugdossák az ajtót. Miután sikerül benyomulniuk, egyikük megragadja a telefont, amellyel addig videózták őket, és a felvétel itt megszakad.
Roxana Guzmán a Pulso Informativo del Sureste nevű, Facebook-alapú helyi hírportál alapítója. A hatóságok már több mint egy hete nem találják nyomát annak ellenére, hogy elfogásának pillanatáról videofelvétel áll rendelkezésükre, ráadásul az egyik támadó maszk nélkül látható rajta.
🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.— Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026
Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni
Veracruz az egyik olyan állam Mexikóban, ahol különösen gyakoriak az újságírók elleni támadások. Csütörtökön Poza Rica városában lőtték agyon a Vanguardia de Veracruz című lap egyik újságíróját, Luis Ángel López Valdezt. Idén ő már a második meggyilkolt újságíró volt Veracruzban. Januárban az elsősorban biztonsági ügyekkel foglalkozó Código Norte de Veracruz nevű, Facebook-alapú hírportál vezetőjét, Carlos Castrót lőtték agyon egy étteremben szintén Poza Rica városban.
Mexikó a második legveszélyesebb hely a világon az újságírók számára: az Article 19 nemzetközi emberi jogi szervezet adatai szerint 2000 óta 176 médiamunkást öltek meg az országban, közülük 33 eset Veracruz államban történt - írta az El País spanyol napilap amerikai kiadványa.
(MTI)