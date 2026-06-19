Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Jelentések szerint többen súlyosan megsérültek.
A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.
A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.
Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.
BREAKING: At least 50 people have been injured, with numerous fatalities feared, following a collision between two trains in Bedford, England. Individuals at the scene have been seen covered in blood pic.twitter.com/B99RVD8Aib— World Source News (@Worldsource24) June 19, 2026
Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt.
A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.
Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.
🆕 UPDATE on two passenger trains collided south of Bedford station (UK):— Bella (@stockbella) June 19, 2026
The camera pans unsteadily through the carriage.
Passengers are standing, moving around, and helping each other.
Visible blood on some people's arms, hands, and clothes.
Seats are messy with…
Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.
A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.
A helyszínre tűzoltók, mentőegységek és mentőhelikopterek érkeztek.
Frissítés: Halálos áldozat is van
Halálos áldozata is van annak a vasúti balesetnek, amely pénteken történt a dél-angliai Bedford városától nem messze. A brit közlekedési rendőrség esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember vesztette életét, sokan megsérültek.
A tájékoztatás szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze.
Nem sokkal a rendőrségi ismertetés előtt a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője is közölte, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek, de péntek estére, a közlekedési rendőrség részletesebb tájékoztatásából derült ki, a balesetnek halálos áldozata is van.
(MTI)