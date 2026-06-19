Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Jelentések szerint többen súlyosan megsérültek.
A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.
A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.
Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.
 
 
Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt.
A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.
Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.
 
 
Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.
A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.
A helyszínre tűzoltók, mentőegységek és mentőhelikopterek érkeztek.
Frissítés: Halálos áldozat is van
Halálos áldozata is van annak a vasúti balesetnek, amely pénteken történt a dél-angliai Bedford városától nem messze. A brit közlekedési rendőrség esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember vesztette életét, sokan megsérültek.
A tájékoztatás szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze.
Nem sokkal a rendőrségi ismertetés előtt a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője is közölte, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek, de péntek estére, a közlekedési rendőrség részletesebb tájékoztatásából derült ki, a balesetnek halálos áldozata is van.
(MTI)