Külföld :: 2026. június 19. 22:48 ::

Halálos áldozata is van a dél-angliai vonatbalesetnek

Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Jelentések szerint többen súlyosan megsérültek.

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.

A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.

Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.

BREAKING: At least 50 people have been injured, with numerous fatalities feared, following a collision between two trains in Bedford, England. Individuals at the scene have been seen covered in blood pic.twitter.com/B99RVD8Aib June 19, 2026

Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt.

A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.

Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.

🆕 UPDATE on two passenger trains collided south of Bedford station (UK):



The camera pans unsteadily through the carriage.



Passengers are standing, moving around, and helping each other.



Visible blood on some people's arms, hands, and clothes.



Seats are messy with… — Bella (@stockbella) June 19, 2026

Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.

A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.

A helyszínre tűzoltók, mentőegységek és mentőhelikopterek érkeztek.

Frissítés: Halálos áldozat is van

Halálos áldozata is van annak a vasúti balesetnek, amely pénteken történt a dél-angliai Bedford városától nem messze. A brit közlekedési rendőrség esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember vesztette életét, sokan megsérültek.

A tájékoztatás szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze.

Nem sokkal a rendőrségi ismertetés előtt a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője is közölte, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek, de péntek estére, a közlekedési rendőrség részletesebb tájékoztatásából derült ki, a balesetnek halálos áldozata is van.

(MTI)