Külföld :: 2026. június 20. 07:57 ::

Felfüggesztették a new yorki Central Park sétakocsi-szolgáltatását egy indiai fiú halála miatt

Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a new yorki Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását – közölte a járművek hajtóit tömörítő szakszervezet pénteken.

Alexander Kemp, a szállításban dolgozókat képviselő szakszervezet (Transport Workers Union Local 100) alelnöke elmondta, hogy a biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek.

A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy tizenéves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből. A négykerekű lovas fogat kocsisa nélkül robogott a Central Parkban a szerencsétlenség idején, amiben a 18 éves Romanch Mahajan ült.





The family was on a horse-drawn carriage ride around 2:45 p.m. in Central Park, when the driver got off to take a photo of the family, the father told NYT.… #breaking : The Mahajan family’s first trip to NYC ended in mourning after the death of their 18-year-old son, NYT reported.The family was on a horse-drawn carriage ride around 2:45 p.m. in Central Park, when the driver got off to take a photo of the family, the father told NYT.… pic.twitter.com/no9l10KnS7 June 18, 2026

"Szavakkal nem írható le ennek a tragédiának a nagyságrendje" – fogalmazott a szolgáltatásért felelős szakszervezeti vezető és hangsúlyozta, megteszik az első lépéseket a balesethez vezető, biztonságot érintő kérdések kezelése érdekében.

A közlemény szerint Romanch Mahajan az első, aki a szolgáltatás 150 éves történetében egy sétakocsi balesete miatt életét vesztette.

(MTI)