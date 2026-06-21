Külföld :: 2026. június 21. 19:33 ::

Szükségállapotot hirdettek Bolíviában az ország életét megbénító tüntetéshullám miatt

A Bolívia életét megbénító, hetek óta tartó tüntetéshullám miatt Rodrigo Paz elnök kormánya szükségállapotot hirdetett ki az országban.

A nemzethez helyi idő szerint szombaton intézett beszédében Paz azzal indokolta az intézkedést, hogy a mintegy ötven napja tartó tüntetések és az úttorlaszok megbénították az áruforgalmat is, sőt, haláleseteket idéztek elő. Szükségállapot esetén a hadsereget szélesebb körben be lehet vetni a közrend helyreállításában.

A különleges jogrend bevezetése előtt Paz megállapodást kötött a Bolíviai Dolgozók Központja (COB) nevű szakszervezeti szövetséggel, hogy csillapodjon a helyzet. De a legfőbb kormánykritikus szervezetek nem részesei ennek, így tüntetéseik folynak tovább.

Az emberek azt követelik a tavaly novemberben hatalomra került államfőtől, hogy vonja vissza megszorító intézkedéseit, és tegyen lépéseket a megélhetési költségek csökkentése érdekében.

Evo Morales volt elnök - aki körözés alatt áll, de letartóztatása ellen elbarikádozta magát Cochabamba régióban - támogatja a tiltakozást. A Tupac Katari nevű szakszervezet szintén azt közölte, fenntartja a nyomásgyakorlást a kormányon.

Az ombudsmani hivatal pénteki közlése szerint a megmozdulásokkal összefüggésben eddig legkevesebb 14-en haltak meg, beleértve olyan kórházi betegeket is, akik az útblokádok miatt nem kapták meg gyógyszerüket.

Az országos közúti hatóság legújabb közlése szerint a tüntetésekhez kapcsolódó aktív útlezárások már nincsenek. Számos úton azonban jelentős takarításra és javításra van szükség a károk miatt.

(MTI)