A Bolívia életét megbénító, hetek óta tartó tüntetéshullám miatt Rodrigo Paz elnök kormánya szükségállapotot hirdetett ki az országban.
A nemzethez helyi idő szerint szombaton intézett beszédében Paz azzal indokolta az intézkedést, hogy a mintegy ötven napja tartó tüntetések és az úttorlaszok megbénították az áruforgalmat is, sőt, haláleseteket idéztek elő. Szükségállapot esetén a hadsereget szélesebb körben be lehet vetni a közrend helyreállításában.
A különleges jogrend bevezetése előtt Paz megállapodást kötött a Bolíviai Dolgozók Központja (COB) nevű szakszervezeti szövetséggel, hogy csillapodjon a helyzet. De a legfőbb kormánykritikus szervezetek nem részesei ennek, így tüntetéseik folynak tovább.
Az emberek azt követelik a tavaly novemberben hatalomra került államfőtől, hogy vonja vissza megszorító intézkedéseit, és tegyen lépéseket a megélhetési költségek csökkentése érdekében.
Evo Morales volt elnök - aki körözés alatt áll, de letartóztatása ellen elbarikádozta magát Cochabamba régióban - támogatja a tiltakozást. A Tupac Katari nevű szakszervezet szintén azt közölte, fenntartja a nyomásgyakorlást a kormányon.
Az ombudsmani hivatal pénteki közlése szerint a megmozdulásokkal összefüggésben eddig legkevesebb 14-en haltak meg, beleértve olyan kórházi betegeket is, akik az útblokádok miatt nem kapták meg gyógyszerüket.
Az országos közúti hatóság legújabb közlése szerint a tüntetésekhez kapcsolódó aktív útlezárások már nincsenek. Számos úton azonban jelentős takarításra és javításra van szükség a károk miatt.
(MTI)