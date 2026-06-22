Külföld :: 2026. június 22. 14:30 ::

40 százalékkal nőtt az illegális határátlépések száma Szlovéniában

Szlovéniában az év első öt hónapjában 12 089 illegális határátlépést regisztráltak, ami 40 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest - közölte hétfőn a szlovén rendőrség.

A legtöbb határsértő Bangladesből, Afganisztánból, Egyiptomból és Szudánból érkezett.

Továbbra is a horvát határ jelentős részét lefedő Novo Mesto-i rendőrkapitányság illetékességi területére nehezedik a legnagyobb nyomás: ott 8977 esetet kezeltek, ami az összes illegális határátlépés csaknem háromnegyede. Az érintettek többsége a balkáni útvonalon, Horvátország felől lép be Szlovéniába, majd Nyugat-Európa felé próbál továbbhaladni.

Az év első öt hónapjában 11 060 külföldi jelezte, hogy nemzetközi védelem iránt kíván folyamodni Szlovéniában, ez szintén 40 százalékos emelkedés éves összevetésben. A ténylegesen benyújtott menedékkérelmek száma ugyanakkor több mint felére, 770-re csökkent. A rendőrségi adatok szerint ennek oka, hogy az érintettek jelentős része még az eljárás megindítása előtt továbbindul nyugat-európai célországa felé.

A 2015-ös migrációs válság óta az illegális határátlépések száma Szlovéniában hullámzóan alakult. Az éves adatok 2023 óta csökkenést mutattak: 2023-ban 60 587, 2024-ben 46 200, 2025-ben pedig 28 200 illegális határátlépést regisztráltak. Az idei első öt hónap adatai ugyanakkor ismét növekedést jeleznek.

(MTI)