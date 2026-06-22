Külföld :: 2026. június 22. 20:35 ::

Észtország megkapta az első Iris-T légvédelmi rendszert

Észtország megkapta Németországtól az első Iris-T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert - közölte hétfőn a balti ország hadserege és a Diehl Defence hadiipari cég.

A tájékoztatás szerint a fegyverrendszert a balti ország légiereje kapta meg az Ämari támaszponton.

A légvédelem jelenti a balti ország egyik gyenge pontját. Riivo Valge, az észt légierő parancsnoka szerint fontos nap volt ez a hadsereg és ezen belül légierő számára. Mint mondta, az Iris-T lehetővé teszi a légi fenyegetések nagyobb távolságból, illetve nagyobb magasságban történő leküzdését, mint az az eddigi, rövid hatótávolságú rendszerekkel lehetséges volt.

Észtország a szomszédos Lettországgal közösen rendelt a német légvédelmi fegyverrendszerből. A két balti állam ugyanis közvetlen fenyegetésként tekint Oroszországra az ukrajnai háború miatt. A tallinni kormány emiatt jelentősen megnövelte védelmi kiadásait, és hadserege megerősítésébe fogott.

Hanno Pevkur védelmi miniszter szerint az ukrajnai háború világosan megmutatta, hogy az erős légvédelem központi elemét képezi az ország védelmének, és elengedhetetlen a lakosság, a hadsereg és a kulcsfontosságú infrastruktúra védelméhez.

Az észt hadsereg három ilyen rendszert rendelt, a másik kettőt várhatóan jövőre szállítják le neki. A beruházás összegéről nem tettek közzé információt.

A Diehl Defence szerint ez a balti ország történelmének eddigi legnagyobb védelmi beruházása.

Helmut Rauch, a Diehl Defence vezérigazgatója hangsúlyozta, "hogy az európai légvédelmi piacon jelenleg tapasztalható jelentős keresleti nyomás mellett is képesek teljesíteni".

(MTI)