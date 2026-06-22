Külföld :: 2026. június 22. 21:32 ::

Többen meghaltak egy Montréal zsidó negyedében történt lövöldözésben

Hárman életüket vesztették hétfőn Montréal zsidó negyedében egy lövöldözésben - közölte a kanadai rendőrség. A tájékoztatás szerint egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztette életét. Egy rendőrnő megsebesült.

A hatóságok szerint a bevetés még zajlik, az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nincsenek értesülések.

"Mély sajnálattal erősítjük meg egy rendőrünk halálát" - írta a rendőrség az X-en. A hatóságok korábban egy "fegyveres és veszélyes gyanúsítottra" figyelmeztették az embereket, és felszólították őket, hogy kerüljék el a Côte-des-Neige negyedet.

"Jelenleg még nem ismert az indíték" - közölte Ian Lafreniere, Québec belbiztonsági minisztere a Radio Canadának nyilatkozva.

A Zaka zsidó mentőszolgálat közölte, hogy az incidens a 18. században alakult haszid Lubavicsi Chabad mozgalom egyik központjának közelében történt, és nem zárta ki egy merénylet lehetőségét sem. A kanadai rendőrség azonban nem erősítette meg ezt eddig.

Montréal nyugati részén található lakónegyedben, ahol számos zsidó üzlet és étterem található, jelentős rendőri erők vonultak fel.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható.

(MTI)