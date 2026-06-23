Külföld :: 2026. június 23. 06:50 ::

Nem kapott bizalmat a legújabb kormánytákolmány Bukarestben

Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt, szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson.

A kormány beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea-kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak.

Miután a jelenlegi ügyvivő kormányt alkotó pártok úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat Adrian Vestea kormányának, a kabinet beiktatásához a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira is szükség lett volna. Az AUR azonban bejelentette, hogy nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést. Az AUR törvényhozói a voksolás előtt kivonultak a teremből.

(MTI)