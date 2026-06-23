Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. június 23. 16:23 ::

Börtönbüntetésre ítélték Nicola Sturgeon egykori skót miniszterelnök volt férjét sikkasztás miatt

Sikkasztás címén öt év és három hónap börtönbüntetésre ítélték kedden Peter Murrellt, Nicola Sturgeon egykori skót miniszterelnök volt férjét, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) korábbi pártigazgatóját. Az ügyben indult vizsgálat során egy időre Sturgeont is őrizetbe vették, de ellene végül nem indult büntetőeljárás.

A 61 éves Murrell a vád szerint több mint 400 ezer fontot (165 millió forintot) sikkasztott az SNP kasszájából, és az összeg jelentős részét személyes luxustárgyak, köztük egy különlegesen felszerelt, 125 ezer font értékű luxus lakóautó vásárlására fordította.

Murrell ellen a pénzügyi visszaélésekről szóló első feljelentés 2021 márciusában érkezett a skót rendőrséghez (Police Scotland), amely ezután tizenkét további hasonló bejelentést kapott, elsősorban az SNP pénzadományozóitól.

Nicola Sturgeon 2023 februárban jelentette be, hogy lemond az SNP vezetői tisztségéről és a skót miniszterelnöki posztról, de akkor még nem említette, hogy lemondásának köze lenne a Skót Nemzeti Párt finanszírozása ügyében folyó vizsgálathoz.

A vizsgálat 2021-ben indult egy 667 ezer font (274 millió forint) összegű adomány ügyében, amelyet az SNP hivatalosan az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírását célzó kampány finanszírozására gyűjtött. A párt számláin 2019 végén azonban csak 97 ezer font volt, és a teljes nettó pénzügyi eszközállomány sem haladta meg sokkal a 272 ezer fontot.

Peter Murrellt 2024 áprilisában vették őrizetbe, és sikkasztás gyanújával vádat emeltek ellene.

A hosszadalmas büntetőjogi vizsgálat során Murrell - akitől Nicola Sturgeon tavaly elvált - májusban ismerte el hivatalosan, hogy 12 év alatt 400 ezer fontot sikkasztott az SNP-től, és kedden a skót főváros, Edinburgh felsőbírósága öt év és három hónap szabadságvesztésre ítélte.

Murrell a korábbi években meghatározó szerepet töltött be a Skóciában jelenleg is kormányzó SNP politikájának alakításában, és irányításával a párt 2010 és 2022 között három skóciai parlamenti választást nyert.

Az SNP elsődleges politikai programja Skócia függetlenné válása. Erről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

Az SNP szerint ugyanakkor elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, miután a brit EU-tagságról éppen tíz éve tartott referendumon országos átlagban szűk, 51,89 százalékos többség a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. A párt hivatalos álláspontja szerint Skóciát így akarata ellenére léptették ki az EU-ból.

Az SNP programjában szerepel, hogy függetlenségének elnyerése után Skócia önálló országként csatlakozna az Európai Unióhoz.

(MTI)