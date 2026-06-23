Külföld, Háború :: 2026. június 23. 17:18 ::

Irán cáfol: nem engedik be a NAÜ-ellenőröket a megrongálódott nukleáris létesítményekbe

Irán nem engedélyezi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreinek a belépést a tavaly júniusi háborús konfliktusban megrongálódott nukleáris létesítményeibe - jelentette ki kedden az iráni külügyi szóvivő.

Teheráni sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta: a svájci amerikai-iráni megbeszéléseken az iráni delegáció nem találkozott Rafael Grossival, a NAÜ vezetőjével sem.

Nem sokkal korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a síita állam "teljesen és tökéletesen" beleegyezett "a legmagasabb szintű" ellenőrzésbe, "örök időkre", "nukleáris őszinteségnek" nevezve a gesztust. Az elnök kiemelte: ha mégsem így lenne, "nem lennének további tárgyalások sem".

J.D. Vance amerikai alelnök szintén úgy nyilatkozott, hogy a svájci tárgyalásokon megegyeztek az ellenőrök belépéséről, jóllehet hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv.

A szóban forgó létesítmények az Egyesült Államok és Izrael tavaly júniusban 12 napon át tartó, Irán elleni támadássorozatában rongálódtak meg. Azóta az ellenőröknek nem volt hozzáférésük az iráni urándúsítási programhoz tartozó létesítményekhez. Idén februárban az Egyesült Államok és Izrael újabb háborút indított Irán ellen. Az újabb konfliktust a felek tárgyalásos úton rendeznék egy múlt héten elfogadott keretegyezmény alapján.

(MTI)