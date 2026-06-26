Hét embert állítottak elő a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt márciusban elkövetett robbantás ügyében - közölte a brüsszeli ügyészség tájékoztatását ismertetve a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap pénteken.
A brüsszeli ügyészség tájékoztatása szerint a hét gyanúsítottat, akiknek kilétét nem hozták nyilvánosságra, csütörtökön állították elő egy több helyszínen végzett, házkutatásokkal járó razzia során.
A támadást, amelynek során csak anyagi kár keletkezett, de senki sem sebesült meg, a belga kormány "aljas antiszemita cselekménynek" minősítette.
(MTI)