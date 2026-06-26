Külföld :: 2026. június 26. 13:22 ::

Egy Siegfried lehet Románia miniszterelnöke

Siegfried Muresan néppárti európai parlamenti (EP-) képviselő személyében saját miniszterelnökjelöltet javasol a jelenlegi román kormánykoalíciót alkotó Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - jelentették be pénteken a három párt képviselői Bukarestben.



Fotó: Wikipédia

A PNL és az USR közös közleményt is kiadott, melyben hangsúlyozták, hogy Romániának olyan kormányra van szüksége, amely felelősségteljesen kezeli az ország sürgős feladatait és prioritásait, folytatja a reformokat, és minden fejlesztési lehetőséget kihasznál a lakosság érdekében.

(MTI)