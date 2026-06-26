Külföld :: 2026. június 26. 18:19 ::

Kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába

Egy személyautó méretű kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, a 108 emeletes China Zun toronyba - jelentette a South China Morning Post című, hongkongi székhelyű hírportál szemtanúkra hivatkozva.

A felhőkarcoló Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC Csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye.

A becsapódás következtében az épület egyik felső szintjén két üvegtábla megsérült. Egy szemtanúi videofelvétel szerint a helyszínt a rendőrség nagy erőkkel biztosította, több környező utat lezártak, és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

WATCH: Debris falls after small plane crashes into the CITIC Tower in Beijing pic.twitter.com/yJS8zm2TYR June 26, 2026

Egy futár elmondta: helyi idő szerint este hat óra körül hangos, robbanásszerű zajt hallott, amelyet a szemtanú szerint a kisrepülőgép becsapódása okozott.

Az incidenssel kapcsolatban péntek estig a kínai hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, sérültekről vagy a baleset körülményeiről sem közöltek információt, sőt az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.

(MTI)