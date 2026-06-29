Külföld, Háború :: 2026. június 29. 08:10 ::

Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések

Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések - közölték amerikai tisztségviselők vasárnap.

Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a Hormuzi-szoros státusza szerepel majd.

A washingtoni kormányzati illetékesek a beszámoló szerint azt is közölték, hogy az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, leállítja a katonai akciókat.

Az Irán közelében állomásozó amerikai katonaság pénteken és szombaton is válaszcsapást intézet iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drón talált el mindkét napon egy-egy, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Vasárnap iráni erők Kuvait és Bahrein területe ellen is támadást intéztek.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a Hormuzi-szoros megnyitásáról gondoskodni.

Az Egyesült Államok és Irán között a közelmúltban aláírt egyetértési nyilatkozat kimondja, hogy biztosítani kell a Hormuzi-szoros szabad és akadálytalan forgalmát.

(MTI)