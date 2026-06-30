Külföld :: 2026. június 30. 09:31 ::

Az iraki kormány szeptember végéig szabott határidőt a fegyverletételre az Irán-barát milíciáknak

Az iraki kormány hétfőn bejelentette, hogy szeptember végéig adott határidőt a területén lévő Irán-barát milíciák fegyverletételére, amit az Egyesült Államok már régóta követel a bagdadi kabinettől.

Minden fegyveres csoport értesítést kapott az ügy lezárásának pontos dátumáról, azaz szeptember 30-ról, amikor egyúttal véget ér a nemzetközi dzsihádellenes koalíció iraki jelenléte is - jelentette ki Haidar Abbudi kormányszóvivő sajtótájékoztatóján.

"Ezen időpont után a nem az állam tulajdonában lévő valamennyi fegyver ügyében jogi eljárás indul" - tette hozzá.

A fegyvereikhez ragaszkodó csoportok nem hajlandók tárgyalni mindaddig, amíg az ország északi részében külföldi erők állomásoznak. A külföldi katonák az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció részeként állomásoznak az arab országban a dzsihadista csoportok elleni harc céljából, és küldetésük szeptember végén jár le.

A bejelentést Ali al-Zaidi új iraki kormányfő közelgő, július közepén esedékes washingtoni látogatása előtt tették meg. Az iraki politikára továbbra is nagy befolyással bíró Egyesült Államok hónapok óta nyomást gyakorol Bagdadra a milíciák lefegyverzése érdekében, amelyeket Washingtonban terrorszervezetekként tartanak számon.

Egyesek közülük számos alkalommal hajtottak végre támadásokat iraki amerikai létesítmények ellen a február 28-án kezdődött iráni konfliktus óta.

Május elején az Egyesült Államok közölte, hogy bizonyos intézkedések meghozatala esetén újraindítja anyagi támogatását és segítségnyújtását biztonsági téren.

A május közepén hivatalba lépett Ali al-Zaidi ígéretet tett a fegyverek állami monopóliumára. Washingtoni vizitje az első hivatalos látogatása lesz hivatalba lépése óta.

(MTI)