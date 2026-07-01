Külföld :: 2026. július 1. 07:18 ::

Eltűnik a szlovén ellátórendszerből a "kísérő nélküli kiskorú menedékkérők" többsége

Szlovénia továbbra is elsősorban tranzitország a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők számára: a tavaly ellátásba vett 165 gyermek közül 2026 elejére mindössze heten maradtak a szlovén rendszerben - írta a Delo című szlovén napilap a hatóságok adataira hivatkozva.

A szlovén belügyminisztérium szerint 2025-ben 2308 kiskorút azonosítottak jogellenes határátlépés miatt. Az illetékes menekültügyi hivatal ugyanebben az évben 165 kísérő nélküli kiskorú menedékkérőt helyezett el. Közülük 2026. január 1-jén már csak heten tartózkodtak az ellátórendszerben, a többiek elhagyták Szlovéniát.

A lap szerint a valós szám ennél magasabb lehet, mert sok kiskorú rejtőzködve, nagyobb csoportokhoz csatlakozva jut be az országba, így nem kerül kapcsolatba a hatóságokkal. A kísérő nélküli kiskorúak többsége 14 és 17 év közötti fiú, de fiatalabb gyerekek és lányok is vannak közöttük. Sokan a balkáni útvonalon, több hónapos vagy akár évekig tartó út után érkeznek Szlovéniába.

A Szlovéniában elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak többsége rövid időn belül továbbindul más nyugat-európai országok, főként Olaszország, Spanyolország, Svájc vagy Nagy-Britannia felé. A hatóságok a gyerekeket a postojnai befogadóközpontba viszik, ahol ellátást, szállást és ruhát kapnak, távozásukat azonban nem akadályozhatják meg, mert jogszerűen nem tarthatják vissza őket akaratuk ellenére. A lap szerint továbbjutásukat informális vagy szervezett hálózatok is segíthetik, ezt azonban a hatóságok nem minden esetben tudják bizonyítani.

A Delo felhívta a figyelmet arra is, hogy a kísérő nélküli kiskorúak különösen kiszolgáltatottak az emberkereskedelemnek. A szlovén rendőrség tavaly 25 ezzel összefüggő bűncselekmény gyanúját vizsgálta, ebből öt esetet erősítettek meg. Egy évvel korábban 43, 2023-ban pedig 42 ilyen gyanús ügyet tartottak nyilván.

A rendőrség szerint az emberkereskedelem nehezen feltárható bűncselekmény, ezért a hivatalos adatok nem feltétlenül mutatják a jelenség tényleges nagyságát. A hatóságok az utóbbi években a szexuális kizsákmányolás mellett egyre gyakrabban találkoznak kényszermunkával, a migránsok munkaerőpiaci kizsákmányolásával és online visszaélésekkel is.

(MTI)