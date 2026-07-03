Külföld :: 2026. július 3. 11:48 ::

Nyugat-pápuai felkelők megöltek egy amerikai pilótát

Szeparatista lázadók megöltek egy amerikai pilótát a kelet-indonéziai Pápua régióban (Nyugat-Pápua), a hatóságok pénteken megtalálták a holttestét.

Wirya Artadiguna, az indonéz hadsereg szóvivője pénteken jelentette be, hogy a pilóta holttestét megtalálták és elszállították, az elkövetőket keresik. Hozzátette: a repülőgép hét pápuai utasa sértetlenül megmenekült és hazatért.

A Nyugat-Pápua Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (TPNPB) nevű fegyveres szeparatista szervezet csütörtökön jelentette be, hogy harcosai megölték Nicholas F. Gosselin amerikai pilótát, majd felgyújtották a repülőgépet, miután az a Pápua-fennsík tartomány Yahukimo körzetében leszállt.

A szervezet szóvivője, Sebby Sambom szerint azért lőtték le a pilótát, mert a lázadók korábbi figyelmeztetése ellenére folytatta az indonéz kormánykatonák szállítását. Közlése szerint a támadás üzenet volt az indonéz és az amerikai kormány számára, amiért nem foglalkoztak a pápuai konfliktus kiváltó okaival.

A felkelők által közzétett, és a kivégzést bejelentő videón puskákkal és fejszékkel felfegyverzett harcosok láthatók, amint a függetlenségi mozgalom csillagos-sávos zászlaját emelik a magasba.

A Reuters szerint a felgyújtott repülőgépet a másként szinte megközelíthetetlen nyugat-pápuai falvakba élelmiszert, üzemanyagot és postát szállító PT AMA légitársaság működtette.

Az Indonéziától való függetlenségért küzdő fegyveres csoportok évek óta harcolnak Pápua nyersanyagokban gazdag térségében. A támadások az utóbbi időben egyre gyakoribbá és halálosabbá váltak, miután a lázadók korszerűbb fegyverekhez jutottak.

Sambon felszólította Prabowo Subianto indonéz elnököt, hogy kezdjen nemzetközi tárgyalásokat az évtizedek óta tartó, civilek halálához és tömeges elmeneküléshez vezető konfliktus megoldásáról.

Szerinte az amerikai pilóta halála annak következménye, hogy az indonéz, az amerikai és a holland kormány, valamint az ENSZ képtelen szembenézni a 64 éve tartó konfliktus gyökereivel. Felszólította az ENSZ-t, hogy segítse elő a tárgyalásokat az indonéz kormány, a TPNPB és a pápuák képviselői között, és figyelmeztetett, hogy célba fognak venni más olyan polgári repülőgépeket is, amelyekről úgy vélik, hogy a térségbeli katonai műveleteket segítik.

A pápuai lázadók 2023 februárjában elrabolták Phillip Mehrtens új-zélandi pilótát is, akit végül több mint másfél év fogság után, 2024 szeptemberében engedtek szabadon.

(MTI)