Külföld :: 2026. július 5. 12:30 ::

Lövöldözés volt New Yorkban

Legalább nyolc ember megsebesült, köztük négy gyerek Coney Islanden, New Yorkban szombaton késő este, aamerikai függetlenség napján - jelentette vasárnap az ABC News tévécsatorna a New York-i rendőrségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

A hírügynökség szerint a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.

(MTI)