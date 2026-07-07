Külföld, Holokamu :: 2026. július 7. 15:50 ::

Egekben a holoinfláció: évi egymillió helyett már ötmillió eurót kell fizetniük a németeknek a Vasemlandre

Johann Wadephul német külügyminiszter kedden Jeruzsálemben támogatási megállapodást írt alá a Jad Vasem holokauszt-emlékközponttal.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter fogadta kedden Izraelben német kollégáját. Ez volt a két politikus kilencedik találkozója az elmúlt egy évben. Megbeszélést tartottak a külügyminisztériumban, majd megállapodást írtak alá arról, hogy a német kormány évente ötmillió euróval (mintegy kétmilliárd forinttal) támogatja a Jad Vasemet a "holokauszt kutatásában, dokumentálásában és emlékének megőrzésében".

Az új egyezmény a 2020-ban kötött megállapodást módosítja. Németország akkor azt vállalta, hogy 2022 és 2031 között évente egymillió eurót biztosít az intézménynek. Az új feltételek szerint a támogatás összege 2030-ig évi ötmillió euróra emelkedik, majd 2031-től ismét évi egymillió euró lesz.





Today we signed an agreement under which Germany will provide €5 million annually to support Yad Vashem’s Holocaust research, education and remembrance.



Speaking about the current… Delighted to welcome to Jerusalem once again my friend, German Foreign Minister @JoWadephul Today we signed an agreement under which Germany will provide €5 million annually to support Yad Vashem’s Holocaust research, education and remembrance.Speaking about the current… pic.twitter.com/LK4iwQeHYH July 7, 2026

Gideon Szaár a Hamász hétfői bejelentésére, a gázai kormány feloszlatására reagálva kijelentette, hogy a "terrorszervezet" azzal a "trükkel" próbálja elkerülni lefegyverzését, hogy miközben átadná a polgári közigazgatást egy technokrata kormánynak, megtartaná katonai erejét, vagyis a Hezbollah modelljét igyekszik követni.

Az izraeli külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is ragaszkodik Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó tervének teljes körű végrehajtásához, amely a Gázai övezet teljes demilitarizálását és valamennyi "terrorszervezet" lefegyverzését írja elő. Johann Wadephul természetesen támogatta Szaár álláspontját, sürgette a Trump-terv maradéktalan végrehajtását, és a Hamász teljes lefegyverzését követelte.

Szaár a Libanonnal kötött keretmegállapodásról is beszélt, és közölte, hogy az erről szóló tárgyalások a jövő héten Rómában folytatódnak.

A német külügyminiszter a Gideon Szaárral tartott közös jeruzsálemi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy "a Hezbollah minden baj forrása Libanonban". Hozzátette, hogy a ciszjordániai izraeli telepek veszélyeztetik a békét, és sürgette újabb segélyszállítmányok Gázába juttatását.

(MTI nyomán)