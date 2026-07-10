Külföld, Háború :: 2026. július 10. 15:02 ::

Csekély mértékben emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukránok száma

Az előző hónaphoz képest májusban 0,2 százalékkal emelkedett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közreadott jelentéséből.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.

Az Eurostat jelentése szerint május végén 4 380 755 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 7795-tel többen, mint áprilisban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 283 270) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 29,3 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (967 505; 22,1 százalék) és Spanyolország (267 400; 6,1 százalék) követi.

A rendelkezésre álló adatok szerint a vizsgált hónapban az uniós tagállamok közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 22 országban nőtt, 13-ban pedig csökkent. A legnagyobb növekedést Olaszországban (+6250; +15,3 százalék), Németországban (+3610; +0,3 százalék) és Spanyolországban (+2295; +0,9 százalék) jegyezték fel. A legjelentősebb csökkenést Bulgáriában (-12 345; -14,8 százalék), Lengyelországban (-3750; -0,4 százalék) and Franciaországban (-665; -1,3 százalék) mérték.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva május végén Szlovákiában (26,8), Lengyelországban (26,5) és Cipruson (25,9) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,7 volt.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 44 590 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára.

(MTI)