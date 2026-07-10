Az előző hónaphoz képest májusban 0,2 százalékkal emelkedett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közreadott jelentéséből.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.
Az Eurostat jelentése szerint május végén 4 380 755 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 7795-tel többen, mint áprilisban.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 283 270) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 29,3 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (967 505; 22,1 százalék) és Spanyolország (267 400; 6,1 százalék) követi.
A rendelkezésre álló adatok szerint a vizsgált hónapban az uniós tagállamok közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 22 országban nőtt, 13-ban pedig csökkent. A legnagyobb növekedést Olaszországban (+6250; +15,3 százalék), Németországban (+3610; +0,3 százalék) és Spanyolországban (+2295; +0,9 százalék) jegyezték fel. A legjelentősebb csökkenést Bulgáriában (-12 345; -14,8 százalék), Lengyelországban (-3750; -0,4 százalék) and Franciaországban (-665; -1,3 százalék) mérték.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva május végén Szlovákiában (26,8), Lengyelországban (26,5) és Cipruson (25,9) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,7 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 44 590 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára.
(MTI)