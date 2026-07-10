Megérkezett a konstancai kikötőbe pénteken a román haditengerészet Törökországtól vásárolt korvettje - közölte a Digi24 hírportál.
A felderítésre, kutató- és mentőakciókra, terrorizmus elleni műveletekre, parti és nyílt vízi járőrözésre, valamint speciális tengeri műveletekre alkalmas korvett megvásárlásáról Románia tavaly decemberben írt alá szerződést Törökországgal.
A 223 millió eurós vételár a legénység kiképzésére is kiterjed és egy logisztikai támogatási csomagot is tartalmaz, de a korvett egyelőre légelhárító rakéták és torpedók nélkül állt szolgálatba, ezeknek a rendszereknek a beszerzése a Digi24 szerint további 42 millió euróba fog kerülni.
A 100 méter hosszú, 85 tagú legénység által kiszolgált korvett 21 napot képes egyhuzamban eltölteni a vízen, hatótávolsága mintegy 4500 tengeri mérföld, maximális sebessége pedig 24 csomó. A HISAR-osztályú, 2300 tonnás hajót egy 76 milliméteres ágyúval és két 12,7 milliméteres gépfegyverrel szerelték fel, valamint alkalmas egy helikopter és egy drón szállítására.
Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter szerint az August Roman ellentengernagyról elnevezett korvett jól példázza a két NATO-ország közötti kiváló együttműködést, amelynek eredményeképpen 36 év után először helyeznek hadrendbe a román haditengerészetnél egy nagyméretű, új hadihajót. A tárcavezető a korvett fedélzetén tette meg a 14 órás utat Törökországból Romániába.
(MTI nyomán)