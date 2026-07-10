Külföld, Videók :: 2026. július 10. 16:40 ::

Megérkezett Konstancára a román haditengerészet Törökországtól vásárolt hadihajója

Megérkezett a konstancai kikötőbe pénteken a román haditengerészet Törökországtól vásárolt korvettje - közölte a Digi24 hírportál.

A felderítésre, kutató- és mentőakciókra, terrorizmus elleni műveletekre, parti és nyílt vízi járőrözésre, valamint speciális tengeri műveletekre alkalmas korvett megvásárlásáról Románia tavaly decemberben írt alá szerződést Törökországgal.

A 223 millió eurós vételár a legénység kiképzésére is kiterjed és egy logisztikai támogatási csomagot is tartalmaz, de a korvett egyelőre légelhárító rakéták és torpedók nélkül állt szolgálatba, ezeknek a rendszereknek a beszerzése a Digi24 szerint további 42 millió euróba fog kerülni.

A 100 méter hosszú, 85 tagú legénység által kiszolgált korvett 21 napot képes egyhuzamban eltölteni a vízen, hatótávolsága mintegy 4500 tengeri mérföld, maximális sebessége pedig 24 csomó. A HISAR-osztályú, 2300 tonnás hajót egy 76 milliméteres ágyúval és két 12,7 milliméteres gépfegyverrel szerelték fel, valamint alkalmas egy helikopter és egy drón szállítására.





🔸🇹🇷İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek 20 Haziran’da Romanya’ya teslim edilen CAm. August Roman için 10 Temmuz’da Romanya’da icra edilecek karşılama törenine İstanbul Tersanesi Komutanı ile Deniz Hava Komutanının… 🔵🇷🇴Romanya’ya ihraç edilen korvete karşılama töreni🔸🇹🇷İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek 20 Haziran’da Romanya’ya teslim edilen CAm. August Roman için 10 Temmuz’da Romanya’da icra edilecek karşılama törenine İstanbul Tersanesi Komutanı ile Deniz Hava Komutanının… pic.twitter.com/tn4ztpqnAX July 9, 2026

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter szerint az August Roman ellentengernagyról elnevezett korvett jól példázza a két NATO-ország közötti kiváló együttműködést, amelynek eredményeképpen 36 év után először helyeznek hadrendbe a román haditengerészetnél egy nagyméretű, új hadihajót. A tárcavezető a korvett fedélzetén tette meg a 14 órás utat Törökországból Romániába.

(MTI nyomán)