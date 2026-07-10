Külföld, LMBTQP+ :: 2026. július 10. 19:08 ::

Tévedésből lincseltek meg egy embert Indiában

Zavargások törtek ki ki India Nyugat-Bengál államában, miután egy 11 éves kislány holttestét megerőszakolás és gyilkosság nyomaira utaló körülmények között találták meg, az erőszakossá vált tüntetések során elkövetett rongálások és garázdaság miatt harmincöt embert őrizetbe vettek - közölte pénteken az indiai rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint a kislány holttestét vasárnap egy tóban találták meg Baruipur városában, mintegy 30 kilométerre Kolkatától. A gyermek előző nap tűnt el.

A nyomozás során őrizetbe vettek négy férfit a kislány megerőszakolása és meggyilkolása miatt. Egyikük, Prabhas Mondal szerdára virradóra meghalt, miután a rendőrség szerint a helyszíni bizonyítási eljárás során megpróbált megszökni, és a rendőrök lelőtték.

A gyanúsított édesanyja egy televíziós nyilatkozatban közölte, hogy nem hajlandó átvenni fia holttestét. Mint fogalmazott, fia súlyos bűnt követett el, és megkapta érte a büntetését.

Az indiai sajtó egy másik gyanúsított családját idézte, akik szerint hozzátartozójuk ártatlan, és tévedésből vették őrizetbe.

A további két gyanúsított családja nem nyilatkozott.

A kislány meggyilkolása miatt tiltakozók utakat zártak le, és járműveket gyújtottak fel.

Arvind Kumar Anand, a nyugat-bengáli rendőrség egyik vezető tisztviselője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy eddig 35 embert tartóztattak le erőszakos cselekmények és rongálás miatt, a további érintettek azonosítása pedig a közösségi médiában terjedő felvételek alapján folyamatban van. Közölték, hogy a tömeg meglincselt egy elkövetőnek vélt ártatlan embert.

Suvendu Adhikari, Nyugat-Bengál májusban hivatalba lépett miniszterelnöke kijelentette: a kormány nem tanúsít elnézést sem a nemi erőszakot és más bűncselekményeket elkövetőkkel, sem azokkal szemben, akik ártatlan embereket támadnak meg és ölnek meg. "Az új kormány a törvény teljes szigorával fog fellépni az ilyen bűncselekmények elkövetőivel szemben, és gondoskodik arról, hogy igazságot szolgáltassanak" - írta az X közösségi oldalon.

Az ügy ismét ráirányította a figyelmet a nők és lányok biztonságának hiányosságára Indiában. Bár a 2012-es, országos tiltakozásokat kiváltó delhi csoportos nemi erőszak és gyilkosság után megszigorították a vonatkozó törvényeket, hasonló bűncselekmények továbbra is előfordulnak, és komoly társadalmi aggodalmat keltenek.

Nyugat-Bengál 2024-ben is a nemzetközi figyelem középpontjába került, amikor egy kolkatai kórház gyakornok orvosának megerőszakolása és meggyilkolása országszerte tüntetéseket váltott ki, amelyeken a nők biztonságának javítását követelték.

(MTI)