Külföld :: 2026. július 11. 19:17 ::

Kéttucatnyi indiai turista halt meg egy vietnámi motorcsónak-balesetben

Felborult egy turistákat szállító motorcsónak Vietnám déli részén szombaton, a balesetben 15 indiai turista életét vesztette, 21 embert kimentettek - jelentette a vietnámi állami média.

A 32 indiai turistát és négyfős személyzetét szállító hajó egy Phu Quoc közelében fekvő másik, kisebb szigetről tért vissza, amikor Hon May Rut Ngoai szigetétől mintegy 400 méterre felborult.

Szemtanúk szerint a közelben tartózkodó hajók azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a vízbe került utasok mentését. Később a határőrség, a haditengerészet, a parti őrség és más mentőegységek is bekapcsolódtak a bajbajutottak mentésébe.

A vietnámi VN Express hírportál beszámolója szerint a mentést az erős hullámzás is nehezítette, és több utas a felborult motorcsónak alatt rekedt. A hatóságok közlése szerint valamennyi halálos áldozatot megtalálták, a sérülteket pedig kórházba szállították.

A baleset oka egyelőre nem tisztázott, az ügyben vizsgálat indult.

(MTI)