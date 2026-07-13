Külföld :: 2026. július 13. 20:36 ::

Sztrájkba léptek egy kongói ebolakezelő központ dolgozói

Sztrájkba lépett hétfőn több tucatnyi dolgozó a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, az egyik ebolakezelő központban, mert állításuk szerint nem kapták meg munkabérüket és juttatásaikat.

Az Ituri tartományban található Rwampara Általános Kórház sztrájkolói között epidemiológusok, járványügyi esetfelderítők, gépkocsivezetők és sírásók is vannak. A dolgozók azt állítják, hogy a kongói hatóságok nem fizették ki a nekik járó béreket.

A tiltakozók lezárták a kórházhoz vezető utat, emiatt az egészségügyi intézmény működése megbénult.

A kongói hatóságok május 15-én jelentettek be újabb ebolajárványt, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a fertőzés már hetek óta terjedt anélkül, hogy hivatalosan azonosították volna.

A legutóbbi járványt a ritka Bundibugyo vírustörzs okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés.

(MTI)