Külföld :: 2026. július 15. 19:55 ::

Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai nemzetközi katonai erőhöz

Marokkó megállapodást írt alá szerdán arról, hogy csatlakozik az úgynevezett Nemzetközi Stabilizációs Erőhöz (ISF), amely a Gázai övezeti rendezésre vonatkozó elképzelések szerint a palesztin terület biztonságának megteremtéséért lesz felelős.

A megállapodást Rabatban írta alá Nászer Burita marokkói külügyminiszter és Nikolaj Mladenov bolgár diplomata, aki egykor a közel-keleti békefolyamatért felelős különleges ENSZ-koordinátor volt, jelenleg pedig a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácsnál a Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselő.

A MAP marokkói hírügynökség szerint Mladenov delegáció élén utazott oda, amelynek tagjai között volt az ISF parancsnoka is. A megállapodás "tükrözi azt a közös elszántságot, hogy konkrét humanitárius és biztonsági intézkedések révén hozzájáruljanak a béke és a biztonság légkörének megteremtéséhez a régióban" - idézte a marokkói védelmi tárcát a MAP.

A Trump kezdeményezte Béketanács és az ISF vezetése is üdvözölte Marokkó döntését, amelynek értelmében magas rangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőrségi egységeket küld majd az övezetbe, illetve hozzájárul egy tábori kórház fenntartásához.

Marokkó az Egyesült Államok közeli szövetségeseként 2020-ban létesített diplomáciai kapcsolatot Izraellel, és támogatja a kétállami megoldást az izraeli-palesztin kérdés rendezésére.

Az ISF mellett eddig öt ország - Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia - kötelezte el magát. Két ország - Egyiptom és Jordánia - a leendő rendőrség kiképzését vállalta.

(MTI)