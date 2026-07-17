Külföld :: 2026. július 17. 09:42 ::

Kizárták a nőket a császári trón örökléséből Japánban

A császári trón örökléséről fogadott el történelmi jelentőségű törvénymódosítást pénteken a japán parlament, amely alapján csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá.

A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az uralkodó távoli rokonokat fogadjon örökbe a trónutódlás érdekében, és arról is rendelkezik, hogy a közemberekkel házasságot kötött hercegnők is megtarthatják királyi státuszukat.



Shuji Aiko hercegnő túlságosan is népszerű lett (fotó: Shuji Kajiyama / AFP / Getty)

Elemzők szerint azonban az uralkodócsalád elöregedése, és létszámának csökkenése miatt ezek a lépések a 1500 éve öröklődő császári intézmény bukását okozhatják.

Naruhito császár 24 éves lánya rendkívül népszerű, és sok japán tartja megfelelő utódnak, de Aiko hercegnő nem jogosult a trónra, mert nő. A törvény szerint a császár öccse, majd 19 éves unokaöccse, Hisahito herceg örökölheti a trónt, utánuk pedig a császár 90 éves nagybátyja következik a sorban.

Az elmúlt négy évtizedben a császári családban Hisahito kivételével csak lányok születtek. A császári család 16 felnőttje között csak öt férfi van, és nincs gyerekük.

Takaicsi Szanae miniszterelnök más konzervatív politikusokkal együtt ragaszkodik ahhoz, hogy a férfi vérvonal "a császár tekintélyének és legitimitásának egyetlen forrása".

A császár anyja közember is lehet, de a császári ház törvénye szerint csak a királyi vérvonalból származó férfiaktól született fiúk lehetnek a trón örökösei.

A pénteken elfogadott törvénymódosítás célja, hogy megszilárdítsa ezt a vérvonalat azzal, hogy lehetővé teszi távoli királyi férfi rokonok örökbefogadását a jövőbeli trónörökösök apjaként.

A japán császárságban a XVIII. század végéig nyolc női uralkodó volt. Az apai ágon történő férfi utódlást 1890-ben, a Császári Ház Törvényében rögzítették először a patriarchális rendszert támogatva. Nagyjából ez a törvény került át a jelenleg érvényes, 1947-ben elfogadott változatba is.

A pénteken elfogadott törvénymódosítás ellenzői szerint azzal Aiko utódlását akarták megelőzni, és a lépést a nők elleni diszkrimináció és a patriarchális rendszer igazolásának tartják.

A japán törvényhozók pénteken a nemzeti zászló meggyalázását tiltó törvényt is elfogadták. A törvény ellenzői azonban ezt a közvélemény megfélemlítésére és a kormány elleni kritikák elhallgattatására tett kísérletnek tekintik.

(MTI)