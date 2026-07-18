Külföld :: 2026. július 18. 17:17 ::

Titkos kábítószer-laboratóriumot fedeztek fel Hágában, százötven embert evakuáltak

Több tucatnyi lakás mintegy százötven lakóját kérték otthona elhagyására elővigyázatosságból pénteken és szombaton Hágában a hatóságok, miután titkos laboratóriumot fedeztek fel, amelyben szintetikus drogokat állítottak elő.

Több médium szerint a hatóságok arra kérték az utcában lakó mintegy 150 embert pénteken, hogy hagyják el otthonukat, amíg a szakemberek elszállítják a titkos üzemből az ott talált 500-700 liter veszélyes vegyi anyagot.

A lakók éjszakára visszatérhettek otthonukba, de szombat délben ismét távozniuk kellett, hogy eltávolíthassák a laboratórium berendezéseit is.

"Nem szokványos, hogy ilyen üzemet találunk egy lakónegyedben" - közölte egy rendőrségi szóvivő.

A városvezetés a honlapján közölte, hogy szombat délutánra elszállítottak minden vegyi anyagot és berendezést, hogy aztán megsemmisítsék őket.

Az ügyben indított nyomozás keretében három embert vettek őrizetbe.

A De Volkskrant című napilap úgy tudja, hogy az üzemben ecstasy tablettákat és MDMA-t (metiléndioxi-metamfetamint) állítottak elő.

(MTI)