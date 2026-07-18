Több tucatnyi lakás mintegy százötven lakóját kérték otthona elhagyására elővigyázatosságból pénteken és szombaton Hágában a hatóságok, miután titkos laboratóriumot fedeztek fel, amelyben szintetikus drogokat állítottak elő.
Több médium szerint a hatóságok arra kérték az utcában lakó mintegy 150 embert pénteken, hogy hagyják el otthonukat, amíg a szakemberek elszállítják a titkos üzemből az ott talált 500-700 liter veszélyes vegyi anyagot.
De #mocromaffia komt in uw woonwijk deze zomer met duizenden liters chemicals, gezellig 🐸— SinjoorinMokum (@SinjoorinMokum) July 18, 2026
Twee verdachten aangehouden om #drugslab Haagse wijk, bewoners terug naar huis https://t.co/VPn1bpazFM
A lakók éjszakára visszatérhettek otthonukba, de szombat délben ismét távozniuk kellett, hogy eltávolíthassák a laboratórium berendezéseit is.
"Nem szokványos, hogy ilyen üzemet találunk egy lakónegyedben" - közölte egy rendőrségi szóvivő.
A városvezetés a honlapján közölte, hogy szombat délutánra elszállítottak minden vegyi anyagot és berendezést, hogy aztán megsemmisítsék őket.
Az ügyben indított nyomozás keretében három embert vettek őrizetbe.
A De Volkskrant című napilap úgy tudja, hogy az üzemben ecstasy tablettákat és MDMA-t (metiléndioxi-metamfetamint) állítottak elő.
(MTI)