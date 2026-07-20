Külföld :: 2026. július 20. 06:58 ::

Egyre több a bevándorló Horvátországban is

Továbbra is többen költöznek Horvátországba, mint ahányan elhagyják, de a bevándorlási többlet egy év alatt csaknem 12 ezer fővel csökkent, miközben 2016 óta nem változtattak ennyien lakóhelyet az országon belül - írja a Vecernji List című horvát napilap a horvát statisztikai hivatal legfrissebb adataira hivatkozva.

Tavaly 56 665-en érkeztek külföldről Horvátországba, miközben 37 485-en távoztak. A különbség 19 180, jóval kevesebb a 2024-ben mért mintegy 31 ezres bevándorlási többletnél.

Horvátország népességét 2022 óta ismét a bevándorlás gyarapítja, ezt azonban egyre kevésbé a hazatérő horvátok, és mindinkább a külföldi munkavállalók érkezése magyarázza. A beköltözők kevesebb mint harmada, 29,7 százaléka volt horvát állampolgár.

A legtöbben Németországból érkeztek, ami részben a korábban kivándorolt horvátok visszatérésével magyarázható. Az új bevándorlás súlypontja ugyanakkor egyre inkább Ázsia felé tolódik:

Nepálból 6264-en,

a Fülöp-szigetekről 4500-an telepedtek le az országban.

Bosznia-Hercegovinából 4731-en,

Szerbiából 3696-an,

Ukrajnából pedig 2986-an érkeztek.

Az adatokban a tartózkodási és munkavállalási engedéllyel érkező külföldiek, valamint az ideiglenes védelemben részesülő ukrajnai menekültek is szerepelnek. A bevándorlók csaknem kétharmada férfi volt, ami ugyancsak a munkaerőpiaci célú migráció súlyát jelzi.

A kivándorlás fő iránya továbbra is Németország. Az országból távozók között szintén a férfiak voltak többségben, különösen a 20 és 39 év közöttiek. A kivándorlók 35 százaléka volt horvát állampolgár.

Miközben a külföldről érkezők száma csökkent, Horvátországon belül felgyorsult a népesség átrendeződése. Tavaly 73 838-an költöztek másik címre, ami 2016 óta a legmagasabb érték. Több mint 30 ezren nemcsak települést, hanem megyét is váltottak.

A belföldi költözésekben - a nemzetközi migrációval ellentétben - a nők voltak többségben, arányuk elérte az 54,3 százalékot.

A legnagyobb vonzerőt továbbra is Zágráb és környéke gyakorolja. A belső és a külső vándorlást együtt számítva Zágráb megye népessége 3475 fővel gyarapodott, és a megyék közötti költözéseknek is ez volt a legfontosabb célterülete.

A nyertes térségek közé került Isztria, Split-Dalmácia és Tengermellék-Hegyvidék megye, valamint a horvát főváros is. Ezzel szemben Sziszek-Moszlavina, Bród-Szávamente, Kapronca-Kőrös és Verőce-Drávamente megyéből többen költöztek el, mint ahányan érkeztek.

A számok így kettős változást mutatnak: Horvátország továbbra is bevándorlási célország, de csökkenő többlettel, miközben a külföldi munkavállalók érkezése és a Zágráb, illetve a tengerpart felé tartó belső vándorlás egyre erősebben alakítja át az ország népességi térképét.

(MTI)