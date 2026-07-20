Külföld :: 2026. július 20. 13:12 ::

Starmer sem kormányfő már - ő két évig bírta

Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer III. Károly királynak. A Buckingham-palota bejelentése szerint az uralkodó elfogadta Starmer lemondását.

Starmer, aki alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt elmondott utolsó miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, hogy munkája befejeződött, de kormányfőként eltöltött időszakában sikerült Nagy-Britanniát és a Munkáspártot is megerősítenie.

Beszéde után hajtatott felesége társaságában a Buckingham-palotába, ahol az uralkodó audiencián fogadta a házaspárt. Keir Starmer az audiencia során ajánlotta fel lemondását a kormányfői posztról, és kérését a palota hivatalos beszámolója szerint III. Károly elfogadta.

Starmer ezután a Munkáspárt kormányzati tisztség nélküli alsóházi képviselőjeként távozott a palotából.

(MTI)