Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök keddi berlini látogatásán közvetve megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint német és orosz tisztviselők titkos találkozót tartottak az azeri fővárosban, Bakuban.
Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón Aliyev azt mondta: Azerbajdzsán határőrizeti szervei nyilvántartásba vették az érintettek be- és kiutazását.
Elmondása szerint július 12-én Berlinből Bakuba utazott Matthias Platzeck, Brandenburg tartomány korábbi miniszterelnöke és Ronald Pofalla, a német kancellári hivatal egykori vezetője. Nem sokkal később megérkezett Viktor Zubkov volt orosz miniszterelnök és Valerij Fagyejev, Oroszország emberi jogi biztosa is, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségeseinek tartanak.
A találkozóról szóló sajtóhírek már napok óta keringenek, hivatalos megerősítés azonban eddig nem érkezett.
Aliyev közölte: sem Németországtól, sem Oroszországtól nem kapott tájékoztatást a megbeszélésről. Hozzátette, hogy amennyiben a találkozó hozzájárulhat az ukrajnai háború befejezéséhez, azt csak üdvözölni tudja.
Friedrich Merz egy újságírói kérdésre válaszolva azt állította, nincs tudomása ilyen találkozóról.
(MTI nyomán)