Külföld, Háború :: 2026. július 21. 20:40 ::

Aliyev szerint német és orosz tisztviselők titkos találkozót tartottak Bakuban

Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök keddi berlini látogatásán közvetve megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint német és orosz tisztviselők titkos találkozót tartottak az azeri fővárosban, Bakuban.

Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón Aliyev azt mondta: Azerbajdzsán határőrizeti szervei nyilvántartásba vették az érintettek be- és kiutazását.

Elmondása szerint július 12-én Berlinből Bakuba utazott Matthias Platzeck, Brandenburg tartomány korábbi miniszterelnöke és Ronald Pofalla, a német kancellári hivatal egykori vezetője. Nem sokkal később megérkezett Viktor Zubkov volt orosz miniszterelnök és Valerij Fagyejev, Oroszország emberi jogi biztosa is, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségeseinek tartanak.

A találkozóról szóló sajtóhírek már napok óta keringenek, hivatalos megerősítés azonban eddig nem érkezett.

Aliyev közölte: sem Németországtól, sem Oroszországtól nem kapott tájékoztatást a megbeszélésről. Hozzátette, hogy amennyiben a találkozó hozzájárulhat az ukrajnai háború befejezéséhez, azt csak üdvözölni tudja.

Friedrich Merz egy újságírói kérdésre válaszolva azt állította, nincs tudomása ilyen találkozóról.

(MTI nyomán)