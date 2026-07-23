Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. július 23. 13:08 ::

Holtan találták a fajtársi modellügynököt, aki fiatal nőket közvetített Epsteinnek

Hétfőn holtan találták a Párizs melletti Colombes településen Daniel Siad "francia" (értsd: algír-zsidó-berber - a szerk.) modellügynököt, akinek neve az elmúlt években többször is felmerült Jeffrey Epstein ügyében – írja a CNN. A nanterre-i ügyészség tájékoztatása szerint a halál pontos okának megállapítására boncolást rendeltek el.

Model recruiter Daniel Siad, who introduced young women to Jeffrey Epstein, found dead at his home in France. https://t.co/LPd7XjF0PD July 22, 2026

Siad több mint egy évtizeden keresztül állt kapcsolatban Epsteinnel, és több fiatal modellt is bemutatott neki. Két nő, akiket a férfi ajánlott az amerikai üzletembernek, később azt állította, hogy Epstein szexuálisan bántalmazta őket. Siad korábban a lapnak azt mondta, nem tudott ezekről az esetekről, és azt hazudta, Epstein megbánta korábbi tetteit.

A modellügynök azt állította, hogy Epstein castingigazgatóként dolgozott a Victoria’s Secretnél és az MC2 modellügynökségnél, azonban erre a CNN nem talált bizonyítékot. Elmondása szerint azért bízott meg benne, mert professzionális szakembernek tartotta, és senki sem jelezte neki, hogy rossz tapasztalata lett volna az Epsteinnel való találkozás után.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Epstein több tízezer dollárt fizetett Siadnak. Az iratokból az is kiderül, hogy a modellügynök rendszeresen küldött fényképeket fiatal nőkről Epsteinnek, valamint egy alkalommal egy „jó megjelenésű, fiatal asszisztens” keresésében is segített. Egy elküldött fotóra Epstein mindössze annyit válaszolt:

túl öreg.

A párizsi ügyészség közölte, hogy az Epsteinhez kapcsolódó, emberkereskedelem és bűnszervezet gyanúja miatt indított nyomozás Siad halála ellenére is folytatódik. Az ügyben eddig 24 nőt azonosítottak vagy jelentkezett sértettként, közülük legalább 16-ot már kihallgattak. Az ügyészség ugyanakkor hozzátette, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok eddig nem tették lehetővé Siad letartóztatását. A CNN francia partnerének, a BFMTV-nek az értesülése szerint Daniel Siad neve több mint kétezerszer szerepel az amerikai igazságügyi minisztérium Epstein-aktáiban.

Svetlana Pozhidaeva orosz származású modell, aki szerint Siad mutatta be őt Epsteinnek, úgy nyilatkozott, hogy a férfi halálával megszűnt a lehetőség arra, hogy felelősségre vonják. Elmondása szerint azt remélte, hogy a nyomozás végül igazságot szolgáltat az áldozatoknak.

Siad ügyvédje hangsúlyozta, hogy ügyfelét nem vádolták meg hivatalosan, és mindig ártatlannak vallotta magát. Közleményében arra kérte a nyilvánosságot, hogy várják meg a boncolás eredményét.

Daniel Siaddal szemben egy másik ügyben is felmerültek súlyos vádak: egy modell azt állította, hogy a férfi 1990-ben megerőszakolta Franciaországban. Siad ezt az állítást mindvégig tagadta.

(Index nyomán)