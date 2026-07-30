Külföld :: 2026. július 30. 16:55 ::

Lőszergyárat építene Horvátországban a Beretta

Kiskaliberű lőszert gyártó üzem létesítéséről írt alá szándéknyilatkozatot a horvát kormány, az olasz Beretta Holding és egy pénzügyi befektető csütörtökön Zágrábban. A gyárat a Zára (Zadar) megyei Obrovacban építenék fel.

A dokumentumot Ivan Anusic védelmi miniszter, Pietro Gussalli Beretta, a Beretta Holding elnök-vezérigazgatója, valamint Ivan Kapetanovic befektető látta el kézjegyével.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő az aláíráskor azt mondta: a több mint egy éve előkészített megállapodás az első lépés a beruházás megvalósítása felé.

A miniszterelnök szerint a beruházással hosszú távú stratégiai együttműködés kezdődhet Horvátország és az ötszáz éves múltra visszatekintő olasz fegyvergyártó vállalatcsoport között.

Úgy vélte: a projekt erősíti Horvátország biztonságát és védelmi iparát, valamint hozzájárul az export és a technológiai fejlesztések bővítéséhez. A gyár új munkahelyeket teremtene, és további beruházásokat ösztönözne Zára megyében - tette hozzá.

Plenkovic emlékeztetett arra is, hogy a Beretta az 1991 és 1995 közötti horvátországi háború idején támogatta az országot. Mint mondta, az együttműködés most már egy NATO- és európai uniós tagállammal folytatódhat.

Pietro Gussalli Beretta hosszú távú befektetésnek nevezte a tervezett gyár létrehozását. Közölte: a beruházás nem kizárólag a jelenlegi kereslet kielégítését szolgálja, az üzemben gyártott lőszert az európai és a világpiacon is értékesítenék.

A beruházás értékéről, az építkezés megkezdésének időpontjáról és a gyár tervezett átadásáról egyelőre nem közöltek részleteket.

(MTI)