A Katyusát tennék az orosz sportolók himnuszává

Egy szovjet katonadal, a Katyusa hangozhat fel az orosz himnusz helyett a május-júniusi jégkorong-világbajnokságon.

Az orosz hírügynökség jelentése szerint a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a kérdésről március 15-ei tanácsülésén tárgyal.

"Lehet, hogy az IIHF himnusza helyettesíti majd Oroszországét, de az is lehet, hogy semmi sem hangzik fel orosz győzelem esetén" - nyilatkozta az ügyben René Fasel, a szövetség elnöke.

Az elmúlt évek ismétlődő doppingbotrányai miatt Oroszország - a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése nyomán - 2022. december közepéig el lett tiltva nemzeti zászlajának és himnuszának használatától az olimpiákon és a világbajnokságokon. Az első nemzetközi torna, amelyen az oroszok a nemzeti szimbólumok nélkül léptek fel, a januári, egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokság volt. Himnuszuk helyett a Nemzetközi Kézilabda Szövetség himnusza szólt, a sportolók pedig az Orosz Kézilabda Szövetség zászlaja alatt, a szövetség csapataként léptek fel.

A jégkorongozóknál az elmúlt napokban élénkült meg a vita, hogy a május 21. és június 6. között Rigában zajló vb-n mi szóljon az orosz himnusz helyett. Állítólag a hazai sportági szövetséghez hasonlóan az Orosz Olimpiai Bizottság is hajlik rá, hogy a hoki-világbajnokságon, és esetleg későbbi nagy sporteseményeken is a Katyusát - az 1938-ban íródott, a második világháborúban népszerűvé vált, és nemzetközileg is jól ismert szovjet katonadalt - használják.

