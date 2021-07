Sport :: 2021. július 26. 08:22 ::

Márton sérülten is negyeddöntős, Pusztai kiesett női kardban

/Bővített hír./

Márton Anna bejutott a legjobb nyolc közé, Pusztai Liza viszont kiesett a nyolcaddöntőben a női kardozók hétfői egyéni versenyében a tokiói olimpián.

A 2015-ben világbajnoki bronzérmes Márton azok után, hogy az első asszójában kiugrott a térde, azaz sérülten versenyez, a dél-koreai Csoj Szu Jeonnal találkozott a 16 között, és nagy csatában, 15-12-re nyert. Nagyon sokáig fej fej mellett haladtak riválisával, egy-két tusnál nagyobb különbség nem alakult ki közöttük, és a vége is szoros küzdelmet hozott, Márton diadalával.

"A sok fájdalomcsillapítótól most egész tűrhető a térdem, de még mindig instabil. Emiatt kaptam is pár tust, mert nem tudtam rögtön kontrázni, és bevágni a riposztot. De még ezek ellenére is sikerült megnyernem ezt az asszót. Mivel a fizikumom, ami nekem az erősségem, nem százszázalékos, muszáj most a taktikában és a technikában bíznom, és abból adnom a tusokat" - nyilatkozott az MTI-nek Márton Anna.

A BVSC 26 éves kardozója a decemberi országos bajnokságon térdszalagszakadást szenvedett, orvosi tanácsra azonban az a döntés született, hogy nem műtik meg, hanem az amúgy is erős combizomzatának további erősítésével igyekeznek kezelni a problémát. Ez úgy tűnt, eredményre is vezetett, a márciusi, budapesti világkupán már gond nélkül vívott, meg is nyerte a versenyt, az első tokiói asszójában viszont megbicsaklott a bal térde és ápolni is kellett.

A világranglistán ötödik Márton következő ellenfele a nemzetközi szövetség rangsorában 35., 18 éves üzbég Zajnab Gyajibekova lesz magyar idő szerint 8.25 órakor.

"Nem ismerem, most megyek és megnézek róla pár videót, mert fogalmam sincs, hogy ki ez a lány" - mondta Márton.

A 2017-ben Eb-harmadik Pusztai a kínai Csien Csia-zsujtól kapott ki viszonylag simán, 15-10-re úgy, hogy a pihenő (6-8) után egyértelműen az ázsiai irányította az asszót.

A magyar vívó - bár elvileg minden sportolónak kötelező áthaladnia az úgynevezett vegyes zónán - nem jött ki nyilatkozni az újságíróknak.

A felső ágról, amelyen Pusztai is szerepelt, nagy meglepetésre kiesett a világbajnoki címvédő, világranglista-vezető ukrán Olga Harlan, akit a kínai Jang Heng-jü vert a 32 között 15-12-re. Az ázsiai aztán a következő körben búcsúzott az orosz Szofija Pozdnyakova ellenében.

