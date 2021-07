Sport :: 2021. július 27. 12:28 ::

Öt góllal verte Japánt a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 16-11-re nyert Japán ellen második csoportmérkőzésén a tokiói olimpián. /Bővített hír./



Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló magyar csapat legközelebb csütörtökön ugrik vízbe, akkor a dél-afrikaiak ellen.

Férfi vízilabdatorna, A csoport, 2. forduló:

Magyarország-Japán 16-11 (4-3, 4-5, 5-2, 3-1)

---------------------------------------------

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Zalánki 4, Erdélyi 3, Hárai, Angyal, Vámos 2-2, Manhercz, Pásztor, Varga Dé. 1-1, illetve Inaba, Okava 3-3, Josida 2, Takata, Koppu, Arai 1-1

gól/ötméteres: 1/2, illetve 0/0

gól/emberelőny: 6/7, illetve 3/7

Magyarország:

-------------

Vogel - Zalánki, Pásztor, Jansik, Erdélyi, Varga, Hárai - cserék: Angyal, Manhercz, Vámos, Hosnyánszky

Japán:

------

Tanamura - Adacsi, Koppu, Siga, Arai, Inaba, Okava - cserék: Szuzuki, Josida, Simizu, Takata

A görögöktől elszenvedett vereség után a magabiztos győzelem mellett a gólarány javítása is a magyar célok között szerepelt a rendező Japán válogatottja ellen. Märcz Tamás szövetségi kapitány ezúttal két kapust nevezett és Mezei Tamás maradt ki a keretből.

Hárai Balázs rögtön az első támadásból megszerezte a vezetést, a japánok emberelőnyből egyenlítettek. Aztán Zalánki Gergő lőtt szépségdíjas gólt: csaknem a félpályáról ejtett a kapuba. Az újabb egyenlítés után Manhercz Krisztián talált be, de az ellenfél erre is válaszolt. Pásztor Mátyás lövése után végül magyar előnnyel zárult a negyed (4-3).

Az újabb japán gól után Erdélyi Balázs egyéni akcióból volt eredményes, viszont megint egalizált a papíron jóval gyengébb ellenfél. A magyarok támadójátékára jellemző volt, hogy egy vagy több játékos fel sem úszott a kapuhoz. Erdélyi így is egy kijátszott akció végén lőtt a hálóba, ezzel először volt kétgólos az előny. Ami lehetett volna három is, de a kihagyott helyzetek után a japánok megint csak egyenlítettek. Kapusuk is egyre jobban védett, Manhercz büntetőjét is hárította. Vámos ötméteresénél azonban már tehetetlen volt. Ezt az előnyt sem sikerült megőrizni, Josida távolról lőtt szép gólt (8-8).

A harmadik negyed elején Zalánki emberelőnyből volt eredményes, a másik oldalon Vogel védett, majd fórból Angyal megszerezte második gólját. Egy kivédekezett emberhátrány után Zalánki lövésével először volt három a különbség. Nem sokáig, mert az ellenfél legjobbja, Inaba emberelőnyből vette be Vogel kapuját, Arai pedig egy szépen végigvitt támadásból. Erdélyi aztán ismét kihasznált egy japán kiállítást, majd az szakasz hajrájában Hárai centerezése jelentette ismét a háromgólos előnyt (13-10).

A záró felvonásban is sikerült elhozni a labdát és Zalánki lőtt a bal felső sarokba. A bírók kétszer is magyar kiállítást fújtak támadás közben, a két előnyből csak az egyiket használták ki a japánok. Varga és Vámos találatára már nem érkezett válasz az egyre jobban fáradó japánoktól, akiket így öt góllal győzött le a magyar együttes.

Korábban:

Olaszország-Görögország 6-6 (1-1, 2-2, 0-4, 4-0)

Egyesült Államok - Dél-afrikai Köztársaság 20-3 (3-0, 9-1, 3-1, 5-1)

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 4 pont, 2. Olaszország 3 (27-8), 3. Görögország 3 (16-15), 4. Magyarország 2, 5. Japán 0 (24-31, 6. Dél-afrikai Köztársaság 0 (5-41)

B csoport:

Spanyolország-Montenegró 8-6 (3-2, 2-1, 2-2, 1-1)

Szerbia-Kazahsztán 19-5 (4-2, 3-1, 6-2, 6-0)

később:

Horvátország-Ausztrália

(MTI)