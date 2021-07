Kapás Boglárka negyedik, a vőlegénye, Telegdy Ádám pedig ötödik helyen zárt a maga döntőjében a tokiói olimpán: előbbi 200 pillangón, utóbbi 200 háton került fináléba.

A szám világbajnokaként Kapás számára valamennyire csalódást keltett a helyezés, hiszen joggal gondolhatta magát éremesélyesnek. A verseny utáni interjúban el is sírta magát , hiszen éppen lemaradt a hőn áhított olimpiai éremről. Telegdy is próbálta megvigasztalni egy bravúrhelyezéssel péntek reggel, de ő is ötödik helyen ért célba. Kapás Boglárka ezután péntek délelőtt tette közzé Instagram-oldalán, hogy nem adja fel.