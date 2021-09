Sport :: 2021. szeptember 26. 14:48 ::

Kenyai is jutott a dobogóra az etiópok közé a Berlin Marathonon

Az etióp Guye Adola nyerte vasárnap a hagyományos maratoni futóversenyt Berlinben, honfitársa, a nagy esélyes Kenenisa Bekele harmadik lett.

A 30 éves Adola mögött a kenyai Bethwell Yegon ért célba másodikként.

Eredmények:

férfiak:

1. Guye Adola (etióp) 2:05:45 óra

2. Bethwel Yegon (kenyai) 2:06:14

3. Kenenisa Bekele (etióp) 2:06:47

nők:

1. Gotytom Gebreslase (etióp) 2:20:09 óra

2. Hiwot Gebrekidan (etióp) 2:21:23

3. Helen Tola (etióp) 2:23:05

...11. Szabó Nóra 2:31:08

A remek időjárási körülmények között megrendezett viadalon a 42,195 kilométeres táv első felét nagy iramban teljesítették a futók. Ekkor úgy tűnt, hogy a 39 esztendős Bekelének lehet esélye Eliud Kipchoge 2:01.39 órás világcsúcsának megdöntésére, ám az utolsó húsz kilométeren senki nem tudta tartani a tempót, Adola 2:05.45 óra után ért célba, és győzelméért 20 ezer eurót kap.

Bekele korábban 2016-ban és 2019-ben is diadalmaskodott Berlinben, két évvel ezelőtti sikere óta viszont egyszer sem tudta befejezni a klasszikus távot, így hazája olimpiai keretéből is kimaradt idén. Az ötszörös világbajnok etióp futó a 2004-es athéni és a 2008-as pekingi ötkarikás játékokon aranyérmes volt 10 ezer méteren, utóbbi alkalommal pedig 5000 méteren is győzött.

A nőknél hármas etióp siker született a német fővárosban, elsőként Gotytom Gebreslase ért célba.

A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója szerint Szabó Nóra 2:31:08 órás egyéni csúcsot futva a 11. helyen zárt, amivel sikeresen teljesítette a jövő évi Európa-bajnokság szintidejét. A Margitszigeti AC 33 éves versenyzője a május közepén Milánóban elért 2:35:00 órás idején tudott közel négy percet javítani, és alig két perccel maradt el Földingné Nagy Judit 25 évvel ezelőtt - szintén Berlinben elért - 2:28:50-es magyar csúcsától.

A férfiak mezőnyében rajthoz állt Csere Gáspár és Jenkei Péter is, azonban egyikük sem ért célba.

(MTI)