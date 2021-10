Sport :: 2021. október 24. 17:22 ::

Gyermeket bántalmazott az Újpest FC biztonsági szolgálata

Botrányos jelenetek játszódtak le pénteken az Újpest-Videoton bajnoki mérkőzésen. A főszereplők ezúttal is a klub biztonsági emberei voltak, akik a meccset megelőzően csaknem félszáz UTE-szurkolót tiltottak ki a Szusza Ferenc Stadionból, a találkozó közben pedig bántalmaztak egy 15 éves gyermeket, más nézőket pedig kitereltek a stadionból.

Az NB1 10. fordulójában az utolsó helyen álló Újpest a Fehérvár csapatát fogadta a Megyeri úton. A csapat drukkerei hónapok óta bojkottálják a mérkőzéseket a klub belga tulajdonosa és a klub címerének megváltoztatása miatt.

A pénteki meccsre azonban több tucat szurkoló döntött úgy, hogy kilátogat a stadionba. Mivel az ultráknak fenntartott kapu mögötti szektor jelenleg átalakítás miatt le van zárva, a drukkerek az oldalsó hosszanti lelátóra vásároltak jegyet. A biztonsági szolgálat azonban nem engedte be őket a mérkőzésre, azzal az indokkal, hogy nem szóltak előre, hogy jönnek, és jelenlétük a lelátón biztonsági kockázatot jelent a rendezvényre.

Néhány fiatal, tizenéves szurkolónak ennek ellenére sikerült bejutnia a lelátóra, ahol a mérkőzés első félidejében probléma nélkül nézték a pályán folyó küzdelmet. A második félidő elején azonban megjelent körülöttük a biztonsági szolgálat, akik arra kényszerítették őket, hogy üljenek le a székekre. Ez nyilván nemtetszést váltott ki bennük és a körülöttük állókban, hiszen ezen a lelátórészen emberemlékezet óta mindig is lehetett állni, ezt a szabályt ott és akkor találta ki a biztonsági szolgálat vezetője. Mikor ezt egyesek szóvá tették, a biztonsági szolgálat tagjai egyre agresszívabban léptek fel velük szemben, távozásra szólították fel az intézkedéssel egyet nem értőket, majd amikor a konfliktus már rendeződni látszott, az egyik fekete egyenruhát viselő biztonsági őr váratlanul megütötte az egyik 15 éves fiatalt és válogatott szitkozódásba kezdett – a saját kollégáinak kellett lefogniuk őt. A fenyegető hangnem és a goromba szitkozódások miatt végül többen a kijárat felé vették az irányt.

Az esetnek szemtanúja volt Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő is, aki lapunknak elmondta: a meccs második félidejében a biztonsági szolgálat minden előzmény nélkül elkezdte vegzálni a A-oldali tribünön állókat, majd az egyik kiskorú gyermeket elkezdték a kijárat felé terelni. Az egyik pillanatban azonban előkerült az egyik biztonsági őr, és megütötte a nála sokkal fiatalabb és kisebb fiút. "Az esetet telefonommal rögzítettem, a videó alapján pedig a meccs másnapján feljelentést tettem az elkövető biztonsági őr ellen garázdaság vétsége miatt. Súlyosbító körülményként jelöltem meg, hogy az elkövető többszörös erőfölényben volt a sértett kiskorúval szemben, továbbá nem önvédelemből, hanem kifejezetten megtorló jelleggel ütötte meg az illetőt" - nyilatkozta Szabó.

A bántalmazást elkövető biztonsági őr ráadásul nem rendezőként, hanem közreműködőként vett részt a mérkőzés biztosításában, a közreműködők pedig az MLSZ Biztonsági Szabályzata alapján más jogi megítélés alá esnek, mint a rendezők: soha, semmilyen körülmények között nem léphetnek fel rendezőként. És mintha mindez nem lenne elég: a bántalmazást elkövető közreműködő nem viselt magán jól látható azonosítószámot és jelvényt sem.

"Az esetet szombat délelőtt jeleztem Varjú Lászlónak, Újpest országgyűlési képviselőjének és Déri Tibornak, Újpest polgármesterének is, aki ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az ügyet, az ugyanis nincs rendjén, hogy újpesti fiatalokat ér bántalmazás a városban. Kértem továbbá az önkormányzat Közbiztonsági Bizottságának elnökét, dr. Szabó Gábor urat, hogy hívja össze a bizottság rendkívüli ülését és az ülésre küldjön meghívót az Újpest FC képviselőinek is az eset tisztázására" - közölte az önkormányzati képviselő.

Lapunk megszólaltatott egy újpesti ultrát is, aki közölte, hogy már a mérkőzést megelőzően is telefonon hívogatták a tábor tagjait a biztonsági szolgálat munkatársai, hogy „ne merjenek ma kijönni a meccsre, mert nem úgy készültek létszámban, és egyébként sincs most olyan lelátórész, ahol helyet tudnának foglalni”. Mindazonáltal a létszámra nem lehetett panasza a biztonságiaknak: végül megduplázott-megtriplázott őrség várta a drukkereket a bejáratnál. Az újpesti drukkerek egyénileg, jegy birtokában kívántak volna bejutni csapatuk mérkőzésére, ám ezt az őrök megakadályozták.

