Máris közelebb az ukrán győzelem: kizárták az orosz és fehérorosz asztaliteniszezőket is

Az Európai Asztalitenisz Szövetség (ETTU) kizárta az orosz és fehérorosz klubokat a kontinentális kupasorozatokból a következő szezonban.

Vasárnapi tájékoztatása szerint az ETTU előzetes felmérést végzett az elmúlt idényben a Bajnokok Ligájában és az Európa Kupában érdekelt egyesületek között, és a többség közölte: az ukrajnai háború miatt nem áll készen arra, hogy orosz vagy fehérorosz csapatok ellen szerepeljen. Az európai szervezet közölte, a klubok túlnyomó része egyenesen bojkottálná a sorozatokat az orosz vagy fehérorosz együttesek részvétele esetén.

Ettől a döntéstől függetlenül továbbra is kétséges az előző férfi BL-szezon végkimenetele. Az ETTU ugyanis márciusban kizárta az orosz és fehérorosz klubokat az európai versengésekből, ebben a két orosz BL-elődöntős, az Orenburg és a Jekatyerinburg is érintett volt. Így a négy között a szintén német 1. FC Saarbrückent legyőző, címvédő Borussia Düsseldorfot hirdették ki bajnoknak. A két orosz egyesület és az orosz szövetség óvást nyújtott be, amelyet részben helyben hagytak. Az ETTU azonban felszólította saját sportbíróságát az ítélet felülvizsgálatára, a végső döntés pedig még nem született meg.

(MTI)

