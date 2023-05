Sport, Koronavírus :: 2023. május 31. 12:40 ::

Varga Dénes először beszélt nyilvánosan a hererákjáról, és arról, hogy nem akarta beoltatni magát

A Ferencváros olimpiai bajnok, vb- és Eb-aranyérmes, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes zsenije a VLV-nek adott háromrészes, friss interjújának utolsó felvonásában beszélt arról először, hogy tavaly hererákkal diagnosztizálták. Az interjút az Eurosport szemlézte.



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

"Három és fél vagy négy hónappal voltunk a világbajnokság előtt, amikor elmondták nekem, hogy találtak egy rosszindulatú daganatot az egyik herémben. Hát ott azért lepergett előttem az életem filmje…, mi van, ha már csak fél évet élek, hogyan is kellene leélni azt a maradék hat hónapot… Hála Istennek, nem volt ennyire drasztikus a helyzet, mint aztán kiderült, utókezelésre sem volt szükségem a beavatkozást követően, tehát nem kellett kemoterápiára járnom."

Természetesen már akkor téma volt az uszodákban Dumi betegségének típusa, de - ahogy Benedek Tibor esetében -, vele kapcsolatban is egyeztetés nélkül összezárt a sajtó, és nem írt róla senki. Háttérbeszélgetésekben akkor is szó esett arról, hogy a Fradi 10-ese maga fog előállni ezzel a témával, és népszerűsíti majd a prevenciós vizsgálatokat. Erre is több mint egy évet kellett várni.

Varga Dénes a VLV-nek most utalt arra, hogy nem róla szóltak a hírek akkor. De ez amiatt volt, mert sem ő, sem az egyesülete nem mondta ki, hogy a mi baja, illetve a közlemény fentebb idézett sorai miatt nem zaklatták őt kényes kérdésekkel. "Úgyhogy nagyjából három-négy héttel a műtétet követően már játszottam a Honvéd ellen, talán emiatt nem kapott nagy figyelmet, hogy nekem volt egy ilyen, viszonylag drasztikus ’epizód’ a pályafutásomban, az életemben."

A környezete reakciója is szóba került, erről ezt mesélte Varga: "Én elég transzparens vagyok, amikor erről beszélek, általában is, ha egy fiatal csapattárs kérdez valamiről. Hogy ők miként reagáltak a hátam mögött - ezt nem rossz értelemben mondom -, ezt nem tudom megmondani. Én annyit mondtam nekik akkor, hogy engem ugyanannyira meglepett, mint őket, nem volt semmilyen előjele. Ezért azt javasoltam, hogy ők is csekkoltassák magukat.”

Aztán mondott olyat is, amire még Novak Djokovics is csettinte, ha olvasná:

Egyébként elvitt egy olyan irányba ez a dolog, hogy megismerkedtem egy alternatív gyógymóddal, amely azt vallja, hogy minden betegség – főleg, ha daganatról beszélünk – valamilyen lelki trauma adott szervre való kivetülése, megnyilvánulása. Ezért igyekeztem a trauma mögé nézni – találtam is bizonyos dolgot az életemben, aminek lehetett hatása a történtekre. Most, hogy ezért volt-e vagy azért, mert Covid-oltást kaptam, azt nem tudom megmondani, mindenesetre az biztos, hogy a Covid-oltás előtt nem volt hererákom.

Részletesebben is célzott az oltásszkepticizmusára: