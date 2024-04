Sport :: 2024. április 20. 12:02 ::

Rapport Richárd feleségestül román állampolgár lett - a magyar sakk kalmük és orosz versenyzővel vigasztalódik

A temesvári születésű, Tiboru néven több könyvet is kiadó Tóth Tibor Facebook-oldalán adott hírt róla, hogy 2024. március 21-étől Rapport Richárd sakknagymester, egykori magyar ranglista-vezető és világbajnokjelölt hivatalosan is román állampolgárrá lett feleségével, a szintén sakkozó, szerbiai születésű és magyar állampolgársággal is bíró női nagymester Rapport Jovánával együtt. Az állampolgársági határozat Ion-Marcel Ciolacu miniszterelnök aláírásával jelent meg – írja a Magyar Hang.



Fotó: Maria Emelianova / chess.com

Rapport közel két éve költözött át Romániába, miután a Magyar Sakkszövetséggel illetve a Rapport távozása nyomán kialakult elégedetlenség miatt megbukott egykori elnökkel, Szabó Lászlóval meglehetősen rossz viszonyba került, és már évek óta nem vállalt a magyar válogatottban játékot. Akkoriban Szabó váltig állította, hogy Rapport számára hétszámjegyű felkészülési támogatást folyósítottak, amiről utólag kiderült, hogy a lehető legkisebb hétszámjegyű összeg volt, mindössze egymillió forint (ami aprópénz a felkészüléshez és a versenyzéshez, nem véletlenül bukott Szabó - a szerk.). Ennek a többszörösét kínálta fel a magyar nagymester számára Sacha Dragic szerb nemzetiségű romániai milliárdos, a Superbet fogadóiroda tulajdonosa. A román sakkszövetség Rapporton kívül honosította még Kirill Sevcsenko ukrán nagymestert, aki a Rapport-házaspárral egy napon kapta meg az állampolgárságot. Folyamatban van a szintén orosz az egykori Európa-bajnok Alexander Motylev állampolgársági kérelme is, aki a Nemzetközi Sakkszövetség ranglistáján már most román zászló alatt szerepel.



A Rapport-házaspár (fotó: Lennart Ootes / chess.com)

A magyar olimpiai csapat Rapporton kívül jó eséllyel elveszítette a gyakorlatilag már visszavonult Almási Zoltánt és Lékó Pétert is. Öröm az ürömben, hogy a honosítás másik irányban is működik: magyar színekben játszik már Sanan Sjugirov kalmük nemzetiségű nagymester és a mindössze 20 éves, friss nagymester orosz Gleb Dudin is. Így az idén szeptemberben Budapesten megrendezendő sakkolimpián ők akár már magyar színekben is táblához ülhetnek – Sjugirov legalábbis tagja a válogatott keretnek.

