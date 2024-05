Sport, LMBTQP+ :: 2024. május 25. 21:19 ::

Szélsőliberális multikulti- és LMBTQ-propagandára használnák németországi foci-EB-t, de a német nacionalisták is készülnek

- Nemsokára kezdődik Németországban a "baloldali zöld-rózsaszín" propagandaműsor „labdarúgó-Európa-bajnokság” címmel. Jó alkalom, hogy igazán beleköpjünk a rezsim levesébe - ezzel a felütéssel kezdődik egy írás az N.S. Heute német nacionalista magazinban, ahol hosszasan elemzik a lehetőségeket, hogyan mutathatják majd meg a normalitás üzenetét a német hazafiak, kihasználva az EB-re irányuló sajtófigyelmet. Ebből szemezgettünk.

- Csak néhány olyan jelentős esemény van, ahol az egész világ egyetlen országra tekint. A politikai szférában ilyen világtörténelmi jelentőségű esemény lehet például egy fontos választás, puccs vagy forradalom, akár terrortámadások, természeti katasztrófák esetén. Ilyen szintű globális közfigyelem mellett csak néhány jelentős sportesemény tud lépést tartani. A nyári olimpia és a világbajnokság után a labdarúgó Európa-bajnokság a harmadik legnagyobb sportesemény a világon - szögezik le.

Az EURO 2024 június 14-e és július 14-e között kerül megrendezésre tíz különböző németországi helyszínen; Hamburgtól Münchenig, Düsseldorftól Berlinig. Újságírók ezrei számolnak be a meccsekről és mindenről, ami körülveszi őket, futballszurkolók milliói nézik majd élőben a meccseket a stadionban, és több mint ötmilliárd néző követi a képernyőkön az eseményt. De bárhogyan is alakulnak a meccsek, ez az egész nem kizárólag a fociról fog szólni.

Uniszex WC-k, dohányzási tilalmak és "feljelentési pontok": hogyan akarja az UEFA és a DFB biztosítani az ún. "klímavédelmet"?

- A torna valószínűleg minden idők leginkább átpolitizáltabb labdarúgó Európa-bajnoksága lesz. Ezt már az UEFA és a DFB által kiadott „fenntartható esemény stratégiája” című brosúra is alátámasztja. Az interneten ingyenesen elérhető 26 oldalas prospektusban elolvashatjuk, hogyan képzelik el az EURO 2024 szervezői a bajnokság lebonyolítását - folytatják.

Már az elején elhangzik, hogy az olyan témák, mint a „klímaváltozás”, a „rasszizmus” és a „diszkrimináció” a „legfontosabb kérdések közé tartoznak az európai és nemzetközi színtéren”, ezért az EB érintettjei és nézői számára is „érzékennyé kell tenni” ezeket a témákat.

Természetesen a szervezők arra is gondoltak, hogy ennek pontosan hogyan is kell működnie, és egy egész szabályzatkatalógust készítettek. Például minden stadionban legyen „uniszex WC” mindazok számára, akik nem tudják eldönteni, hogy férfiak vagy nők. A frissítőstandokon mindig legyen elegendő alkoholmentes ital és vegán étel, amelyet a teljesen füstmentes standokon fogyaszthatnak el a látogatók. Nagyszerű futballélménynek tűnik, amelyért a látogatók akár 1000 eurót is fizethetnek jegyenként, igaz?

De ez még nem minden: további "nevelési" intézkedésként minden stadionlátogatónak előírják a még részletesebben nem meghatározott "magatartási kódexet", amelyet valószínűleg a stadionok hirdetőtábláin közölnek majd a szurkolókkal. Ha egy alkalmazott, önkéntes vagy néző úgy gondolja, hogy valaki "megsérthette" a politikailag korrekt magatartási kódexet, kényelmesen jelentheti közvetlenül a számos „bejelentő pont” egyikén. A biztonság kedvéért minden alkalmazottnak előzetesen ideológiai fogadalmat kell tennie, és meg kell erősítenie, hogy „támogatja a sokszínűséget és a befogadást”.

Sőt, a szervezők partnerszervezeteket is bevontak az egészbe az úgynevezett "Szövetségi Diszkriminációellenes Ügynökségen" keresztül, olyan csoportok működnek majd együtt, mint a "Migránsszervezetek Hálózatainak Szövetsége”, a „Németországi Muszlimok Központja”, a „Német Szinti és Romák Központja”, a „Makkabi Németország” zsidó sportegyesület, a „Leszbikus és Meleg Szövetség” és a „Queer Football Fans”.

Foci a szivárványos zászló alatt

Természetesen nem maradhatnak el a szivárványos zászlók sem. Úgy tűnik, az egyre mélyebb válságba kerülő berlini kormány az EB-t is igyekszik propaganda célokra felhasználni. Most ezt egy visszavágásként élik meg, ugyanis a 2022-es katari világbajnokságon megtiltották az LMBTQ-szimbólumok használatát, Németországban ezt vég nélkül lehet majd.

Aligha lephet meg bárkit, ha ezúttal is - ahogyan az Európa-szerte megrendezésre kerülő 2021-es Európa-bajnokságon is történt - a stadionok és más középületek szivárványszínben lesznek megvilágítva. Június az úgynevezett „Pride-hónap” is - írják a cikkben.

- A baloldali szélsőséges belügyminiszter, aki nemrég Katarban az egész világ előtt szégyenítette meg magát „One Love” karszalagjával, már most örül, hogy a 2024-es EB-t baloldali ideológiai játszótérré változtathatja. Emlékszünk arra, hogy a legutóbbi világbajnokságon azt mondták a német csapatnak, hogy a sportteljesítmény helyett inkább a szivárványos bemutatót és szájkosár gesztusokat mutassanak be, a pályán elért eredmények olyanok is lettek, szégyenszemre már a csoportkörben kiestek. Ha a multikulturális csapat ezúttal is megbukik a csoportkörben - lehetőleg Skócia és Magyarország válogatottjával szemben -, remélhetőleg a sport kerül előtérbe a politika helyett - vélekednek.

A német hazafiak is készülnek

- Az összpolitikai helyzet a több ezer hazai és külföldi újságíró jelenlétével párosulva lehetőséget ad olyan nagy horderejű politikai agitációra, amely nem fog egyhamar megismétlődni, és amelyet mindenképpen ki kell használnunk - hívják fel a figyelmet.

- Tematikailag egy olyan nagy sportesemény, mint az EB, különösen alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet a véleménynyilvánítás szabadságának sivár helyzetére hazánkban. A berlini rezsim politikai légkörét a szólásszabadság elnyomása, az ellenzék üldözése, a rendőrségi erőszak, a médiaszabadság korlátozása és a szervezetek fenyegetett vagy már bevezetett tilalma jellemzi. A polgári szabadságjogok e szisztematikus megsértésének felhívását kiemelten kell kezelni, különös tekintettel a sok külföldi újságíróra, bloggerre és stadionlátogatóra. Szóba kerülhet a legfelső hatalmi pozíciókig terjedő korrupció és nepotizmus (például Olaf Scholz érintettsége a cum-ex botrányban), valamint legutóbb a bevándorlási igények felvállalása és a lakosságcsere megakadályozása. Végül pedig az agitáció fontos terepe lesz gyermekeink védelmére a szivárványpropagandától és a transzideológiától, valamint az egészséges nemzeti identitás melletti kiállás - tűzik ki a helyes célokat. Mint írják, az a tapasztalat, hogy az ilyen eseményekkor, amikor a világ szeme a rendező országon van, talán engedékenyebbek szoktak mindig lenni a szólásszabadság terén, és ezt ők ki akarják használni. Az alábbiakban konkrét cselekvési terveket is vázolnak a német nemzetiek.

Lehetőségek a stadionban

- A politikai akció magában a stadionban és játék közben a számtalan kamerával szemben egyrészt a legnehezebben megvalósítható, de ha sikeres, akkor a legnagyobb médiahírré is válik. A nehézség a stadionba való bejutással kezdődik. Az érdekesebb meccsekre természetesen jóval előre elkeltek a jegyek, de a tervek szerint nem sokkal az Európa-bajnokság kezdete előtt lesz a jegykiosztás utolsó szakasza. A kártyák a megrendelő nevére vannak személyre szabva, de saját nevükön összesen négy személyre adhatnak le rendelést. Aki felismerés nélkül akar „becsempészni” a stadionba valamit, annak be kell mutatnia egy kis trükköt - fogalmaznak.

- Elvileg természetesen a német csapatot érintő meccsek nagyobb figyelmet vonzanak mint a többi meccs, a döntő pedig több nézőt vonz, mint a csoportfázis. Emellett kiemelten azokra a meccsekre kerül a hangsúly, amelyekre hazai és külföldi állami vendégek érkeznek. A megnyitóünnepség Európa-szerte is nagyon magas nézettséget fog kapni. A német válogatott részvételével zajló meccseken azonban a biztonsági óvintézkedések is magasabbak lesznek. Egy kissé „kevésbé érdekes” meccsen könnyebb lehet egy akciót közvetlenül a stadionban végrehajtani, mint egy „nagy kockázatúban” - részletezik.

- Ha egyszer sikerült belépned a stadionba, viszonylag könnyű egy akciót végrehajtani a lelátóról. Az aktivisták például politikai üzeneteket tartalmazó transzparenseket és plakátokat tarthatnak fel (amíg a tárgyakat biztonsági ellenőrzésen keresztül kapják meg, itt is kell a találékonyság), viselhetnek áthúzott szivárványos karszalagot, vagy előadhatnak korábban begyakorolt énekeket és koreográfiákat. Ezen kívül pólók, zászlók, matricák, vagy bármi más, amit a stadionban fel lehet mutatni, kampányanyagként használhatók. Minél több aktivista áll együtt a stadionban és hajtja végre az akciót, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a televízió kamerái elkapják - és később „München szégyene” vagy „Dortmund szégyene” néven vonul be a futballtörténelembe - írják ironikusan.

Azt írják, még ha a stadionban zajló politikai akciók általában nem is láthatók közvetlenül az élő tudósítások során, hogy ne provokáljanak "nézőket", a képeket akkor is újságírók egész armadája rögzíti, és a stadionlátogatók ezrei is mobiltelefonon. Ha az ilyen stadionakciók elég gyorsan elterjednek a közösségi oldalakon, és ezzel politikailag korrekt „felháborodási hullámot” váltanak ki, akkor még a rezsimhez közel álló tömegtájékoztatás sem kerülheti el a későbbi tudósításokat - mutatnak rá.

A stadion körüli tennivalók

- A stadion közvetlen közelében, azaz a látogatói bejáratok előtt, vagy a nagy tereken, ahol a szurkolók összegyűlnek a meccs kezdete előtt, könnyebben megvalósítható a politikai akció, mint magában a stadionban. Még ez is nagy médiafigyelmet vonzhat, ha a megfelelő időben és a megfelelő helyen zajlik. Itt az a trükk, hogy olyan helyen és olyan időben jelenjünk meg, ahol sok minden történik, és sok újságíró tisztában van a történésekkel, de a biztonsági erők továbbra sem várnak minket, ezért nem tudják előre megakadályozni az akciót - vázolják.

- A plakátkampányok mellett elképzelhető a flashmob kampány is. A flashmob a következő séma szerint haladhat: az aktivisták egyénileg vagy kis csoportokban mennek a stadion közelébe. Megbeszélt időpontban és meghatározott jelre egy központi pont felé haladnak. Amint minden aktivista összeáll a megbeszélt ponton, elkezdődik az igazi akció. Például transzparenseket lehetne feltartani a szivárványőrület ellen, többnyelvű szórólapokat osztogathatnának az újságíróknak és a rajongóknak, és egy beszédet (legjobb esetben angolul) lehetne kézi megafonnal tartani. Az egész csúcspontja: amilyen gyorsan egy ponton összejöttek az aktivisták, néhány perc múlva ismét szétszóródtak minden irányba. Ha elnyomó intézkedésekre, például letartóztatásra kerül sor, ezt mindenképpen dokumentálni kell a médiában, mert az elnyomás legalább annyira szenzációs és média számára, mint maga az akció - olvashatjuk.

További akciólehetőségek a helyszíneken

- Az EURO 2024 helyszínei: Berlin, Bréma, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Lipcse, Mönchengladbach, München, Nürnberg és Stuttgart, tehát Németország egész területe. Kisebb-nagyobb bemutatókat például a városközpontokban lehetne tartani, lehetőleg a főpályaudvar közelében, ahol mindig nagy a forgalom a nagyobb sportesemények idején. A közeli vasútállomások vagy más magas épületek is alkalmasak arra, hogy nagy transzparensekkel hívják fel a figyelmet politikai aggályainkra. A szivárványőrület elleni fellépések különösen ott hatékonyak, ahol pontosan ez a propaganda történik - jelölik ki az irányt.

(Fordította: L. J. - Kuruc.info)