Sport, Jó és szép :: 2024. június 8. 12:20 ::

A Farkas ismét elhozta a Hódítók kupáját a világ legnagyobb történelmi íjász világversenyéről

Kedves Barátaim!

Nem tudom kellő hangsúllyal elmondani, mennyire fontos volt ismét győzni Törökországban, a világ legnagyobb történelmi íjászversenyén, de megint a magyar zászló tündököl Isztambul egén a győztes jogán.

A negyedik Hódítók Kupája Aranyserleg is megvan, hirdetve a magyar emberek büszkeségét, a ti büszkeségeteket.

2017, 2018, 2023 után 2024-ben is a magyar nemzet tulajdona a híres Conquest Cup Aranyserleg. Az idők végezetéig. Hála a jó Istenünknek és nektek, kedves barátaim! Ez a győzelem a tiétek, fogadjátok hálám jeléül.

Mi történt? Ti azt mondanátok: papírforma. Én azt mondom: ma meghaltam egy napra. Nem akartam mondani a verseny előtt, de valójában szét van szakadva szinte minden ínszalagom. Nem akartam kétséget kelteni senkiben, de a hitem, a büszkeségem az itt van velem, mindegy, mennyi verejtékbe került. De megérte!

Egy évi felkészülés, közel 70 darab távlövő íj és közel 3 ezer nyílvessző készítése után. 50 font íjerősségben alapvetően nincs 400 méter fölötti lövő a világon. A verseny előtt már lehetett érezni a puskaporos hangulatot, hiszen sorra lépett be a versenybe a világ 12 legnagyobb lövője ebben a kategóriában. Az ellenfeleket ilyen szinten a versenyzők tökéletesen ismerik. Minden tekintetben óriási lélektani és fizikai harc volt várható, ami teljes mértékben be is igazolódott.

Hét kilőtt nyílvesszővel folyt a harc, amit 50-50 méter széles zónába kellett minél távolabb ellőni. Végül sikerült, ismét!

2017-ben a korlátlan íjerősségben kezdődött el 132 fontos íjammal az Aranyserlegért. 2018 és 2023 Hódítók Kupájának Aranyserlege ismét győztes jogon Magyarországra került. Óriási csata, küzdelem, fájdalom, szenvedés, töretlen lendület és kitartó fizikai állóképesség; a büszke magyar nemzeti tudat győzelmet hozott a jó Isten segítségével, hiszen a 2024. évben immáron a negyedik Aranyserleg is Magyarországon van, ami itt marad a világ végezetéig.

Az 50 font limited kategóriában

🇭🇺 Mónus József László (430,04 m)

🇳🇴 Ivar Malde (424,23 m)

🇨🇭 Matthias Lehner (387,81 m)

A magyar nemzet dicsőségét hirdeti Isztambul egén a kibontott magyar zászló. Ha csak ennyi volt, akkor is megérte!

Mindenkinek köszönöm, aki segítette, aki akarta, aki remélte a magyar zászló győzelmét!

Barátsággal,

a Farkas