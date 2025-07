Sport, LMBTQP+ :: 2025. július 23. 15:16 ::

Leállították a Széchy-könyv utánnyomását, a boltokban sem kapható már

Május hetedikén jelent meg a Sós Csaba, Hargitay András, Tóth Ákos szerzőtrió által jegyzett Széchy Tamás – Élet – mű – örökség című életrajzi könyv az "úszópápáról", akit a kiadvány megjelenése óta egyre kevesebben illetnek ezzel a hangzatos névvel. A könyvből ugyanis botránykönyv lett, elsősorban Batházi Tamásnak, a Magyar Úszó Szövetség korábbi főtitkárának köszönhetően.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Egyre-másra álltak elő ugyanis a Széchy által abuzált egykori fiatal úszók, eleinte csak Batházi közreműködésével névtelenül, majd a minap Füzesy Tamás már névvel és fotóval is vállalta, hogy őt annak idején pedofil módon zaklatta a 21 éve, 2004-ben elhunyt edző.

Még ezt megelőzően Batházi a Konkrétan Rónai Egonnal című podcastban néven nevezte Wladár Sándort, a MÚSZ jelenlegi elnökét mint a Széchy-féle pedofil abúzus egyik áldozatát.

Közben a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is szükségét érezte, hogy megnyilvánuljon az ügyben, de általánosságokon túl nem nagyon jutott, a MÚSZ pedig felállított egy vizsgálóbizottságot Papp Gábor vezetésével, akinek már van rutinja az efféle vizsgálóbizottságok menedzselésében.

Az is sokak szemét csípte, hogy miközben a szövetség lépten-nyomon hangoztatja az elkötelezettségét a gyermekvédelem kérdéskörében, nemrégiben a somorjai ifjúsági Európa-bajnokságon hivatalos minőségben dolgozott két olyan edző, Tóth Ramon és Takács Imre, akiknek nem is olyan régen a médiában is taglalt ügyeik voltak, és akikkel szemben a MÚSZ eljárást folytatott le.

Ilyen előzmények után jutott el az Indexhez a hír, miszerint nem lehet kapni a boltokban a Széchy Tamás – Élet – mű – örökség című könyvet, mert a Medicina Kiadó levette a kínálatból, akkora volt a boltokban a felháborodás. Az olvasók tiltakoztak a kiadvány terjesztése ellen, mondván, hogy az piedesztálra emel egy pedofil edzőt.

A lap felhívta Farkasvölgyi Frigyesnét, a Medicina vezérigazgatóját, aki nem cáfolta az információt, ellenben kiegészítette, pontosította azt.

A következő történt – kezdte a vezérigazgató. – A könyv első kiadását az utolsó darabig elkapkodták, ám mielőtt utasítást adtam volna az utánnyomásra, figyelembe véve a közhangulat megváltozását és a vizsgálóbizottság felállítását a Magyar Úszó Szövetségben, úgy döntöttem, hogy addig nem dobjuk piacra a második kiadást, amíg a bizottság munkája le nem zárul, és amíg nem születik határozat az ügyben.

A vezérigazgató ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy a Sós, Hargitay, Tóth szerzőhármas munkája magasztalta volna Széchy Tamást.

– Úgy gondolom, tárgyilagos könyvet írtak az urak, kidomborították Széchy jellemének negatív vonásait is, szó sincs piedesztálra emelésről – vélekedett Farkasvölgyiné.