Légfegyveres Eb - győzött a magyar női pisztolyos csapat a trióban, Major ötödik aranyát nyerte

A Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar együttes aranyérmet nyert a női pisztolyosok trió számában szerdán Jerevánban, a légfegyveres Európa-bajnokság zárónapján, így Major öt diadallal zárta az eseményt.

A magyar hármas a verseny minden szakaszában a legjobb volt, s a döntőben simán, 16-6-ra verte a bolgár csapatot.

A küldöttség öt aranyéremmel zárta a kontinensviadalt és Major Veronika mind az öt győzelemnek részese volt. Az olimpiai ezüstérmes klasszis vasárnap megnyerte a hagyományos egyéni és - Fábiánnal és Jákóval a - csapatversenyt, hétfőn Nagy Ákos Károllyal a vegyes csapat számban győzött, kedden pedig a szóló számban sem talált legyőzőre. Mindezek mellett Péni István a férfi puskások egyéni olimpiai számában lett ötödik, míg Dénes Eszter a nők hasonló versenyében végzett a hetedik pozícióban.

(MTI)