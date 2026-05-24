Sport :: 2026. május 24. 19:02 ::

Milák ezúttal sem talált legyőzőre

Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban.

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott.

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94).

Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17).

A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.

(MTI)