2022. szeptember 21. 08:50

Politikusbűnözők közvádas ügyeinek mentelmi jog mögé rejtését sorolta Novák Előd

Hazudozni kezdtek a mentelmi jog szükségességét bizonygató kormánypárti képviselők, de Novák Előd leleplezte őket: igenis van több európai példa a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására, és bizony közvádas ügyekkel is sokan bújtak e politikusi privilégium mögé, számos példát mondott több pártból, pl. a DK-s "árnyékminiszter" Arató Gergely esetében "életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége" miatt kérte az ügyészség a mentelmi jog felfüggesztését - hiába. Magánokirat-hamisítás, hűtlen kezelés, sebességkorlátozás jelentős túllépése is szerepel a több tucat "nem létező" eset közt.

Leszavazták a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott Alaptörvény-módosítás tárgysorozatba-vételét, de a Mi Hazánk Mozgalom igyekszik társadalmi nyomással a többi párt álláspontján is változtatni, ebben előbb-utóbb meg kell hátráljanak, ahogy az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségrevonástól. Idejétmúlt politikusi privilégium a képviselők „felelőtlensége”, miközben az Alaptörvényben az a hazugság áll: „a törvény előtt mindenki egyenlő” – csak ugyebár vannak egyenlőbbek. Mi a mentelmi jogunkról mindig lemondva is aktív képviselői munkát tudunk végezni – hívta fel a figyelmet Novák Előd, hozzátéve: az Országgyűlési Őrséggel így is bármikor kivezettethet bárkit a levezető elnök, hetekre ki is tilthatnak egy képviselőt a parlamentből, viszont nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikusbűnözés feltárását is akadályozza az.