Holotagadást tagadó "román" film kapta a fődíjat a Karlovy Vary-i fesztiválon - taroltak a törzs tagjai, de ez nekik hazai terep

Radu Jude, az MTI szerint román rendező "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" című, a romániai holokauszt-tagadást támadó filmjének ítélték oda az 53. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt.

Természetesen Radu Jude úgy román, mint Imre Kertész magyar, vagy mint Mickey ló

A román, cseh, francia, bolgár és német koprodukcióban készült film a román hadsereg által a keleti fronton 1941-ben elkövetett etnikai vérengzést mutatja be, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a barbárság nem szükségszerű velejárója a brutális cselekményeknek, mivel egy lélek nélküli ember is képes ilyet elkövetni.



Részlet a "legjobb" filmből

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjének fődíjáért, amellyel 25 ezer dolláros pénzjutalom is jár, 12 film versengett.

A zsűri különdíját Ana Katz argentin (természetesen az ő felmenői sem a spanyol konkvisztádorok közül kerültek ki - a szerk.) rendező Sueno Florianopolis című filmje kapta, amely egy szétesőben lévő család vakációjának történetéről szól. Ugyanennek a filmnek ítélték oda a filmkritikusok nemzetközi díját (FIPRESCI). Mercedes Moran, a film színésznője nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat.

A legjobb színész díját Moshe Folkenfilk kapta Joseph Madmony izraeli rendező Redemption című filmjében nyújtott alakításáért.

A szombat este rendezett ünnepi zárógálán vette át Robert Pattinson brit színész, az Alkonyat-filmek sztárja a fesztivál elnökének díját.

A Kristályglóbusz-életműdíjat természetesen szintén egy zsidó, Barry Levinson amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer kapta idén, akit az Esőember című filmjéért 1988-ban Oscar-díjjal jutalmaztak.

Csuja László Virágvölgy című, amatőr főszereplőkkel készült első mozifilmjét is díjazta a zsűri, a produkció az East of the West versenyprogram zsűri díját nyerte el.

A Virágvölgy világpremierje a hét elején volt az első és második filmeket felvonultató East of the West versenyprogramban. "Tekintélyes" külföldi filmkritikusok, többek között a Variety és a Screen International szerzői méltatták a magyar film frissességet, lendületét, a rendezést és a kiváló szereplőgárdát.

Csuja László a Magyar Nemzeti Filmalap pályakezdő tehetségek támogatására létrehozott Inkubátor Programjában készítette el mozifilmjét Enyedi Ildikó mentorálásával.

