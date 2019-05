Technika :: 2019. május 4. 17:42 ::

Saját mobilhálózatot indít a DIGI

Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.

A DIGI megszünteti a Telenoral kötött korábbi kereskedelmi kapcsolatát, és elindítja saját új mobilhálózatán az önálló mobilnetes adatszolgáltatását, az ügyfeleket erről levélben tájékoztatták.

A Media1 által megszerzett, az ügyfeleknek kiküldött tájékoztatólevelek alapján mindössze 1000 forintért 50 gigabájtnyi adatkeretet kínálnak fel azoknak, akik eddig a Telenorral kötött partnerség alapján kaptak mobilnetet a DIGI-nél. Ezek az árak kifejezetten olcsónak számítanak. Igaz, a maximális le- és feltöltési sebesség nem túl magas: a letöltés 15, a feltöltés 2 Mbit sebességű lesz másodpercenként a tájékoztatólevelek alapján.

Az egyelőre nem ismert, hogy kik és milyen feltétekkel tudják majd igénybe venni a szolgáltatást, így elvár-e a cég például hűségidőt, illetve az ország mely területein élők vehetik majd igénybe a DIGI-mobilnetet.

A szakportál olyan, egyelőre hivatalosan nem megerősített, de bennfentes pletykákat is hallott, hogy akár már a hangszolgáltatást is bekapcsolhatják a hálózaton június elsején. A havi díj 3500 forintba kerül majd a korlátlan beszélgetést, sms-t és 50 gigabájt adatforgalmat is magába foglaló csomag esetében.

(HVG)