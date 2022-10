Tudomány és technika, Videók :: 2022. október 17. 15:50 ::

Bemutatták Kína első repülő "autóját"

Az elektromos járműgyártással foglalkozó kínai XPeng egy könnycsepp alakú, úgynevezett eVTOL-t fejlesztett ki, amely a jövő repülő taxijaként szolgálhat. A futurisztikus járművet Dubaiban mutatták be először nagyobb közönség előtt.

A rövid repülés fontos előrelépést jelent az ambiciózus és jól finanszírozott cég számára, amely még merészebb repülő autókat tervez a jövőben – írta a New Atlas erről a már-már történelminek nevezhető eseményről.

Brian Gu, az XPeng elnöke elmondta, azért esett a választásuk Dubaira, mert ez a város „az innováció fellegvára”.

A New Atlas cikkéből kiderült, hogy az X2 próbarepülését október elején jelentették be, azután, hogy egy üzemeltetési kockázatértékelést követően Dubai hatóságai engedélyezték a hétfői tesztrepülést. A bemutatót végül 150 néző előtt bonyolították le, a show hátterét „a város drámai hátképe szolgáltatta”.

Ezer méteres magasságig képes emelkedni

Az X2 egy teljes mértékben elektromos, kétüléses repülő autó, amelyet szénszálas karosszériával és nyolc rotorral szereltek fel. Úgy tervezték meg, hogy akár 1000 méteres magasságban is szárnyalhasson. Végsebessége eléri a 130 kilométer per órát, egy feltöltéssel pedig akár 35 percig képes repülni – ismertette a jármű leírását a portál.

A New Atlas arra is kitért, hogy bár az X2 repülése volt a cég első ilyen jellegű tesztje, már most dolgoznak egy hatodik generációs „szuperautón”, amely a terek szerint közúton és a levegőben egyaránt közlekedni tud majd. Az autó működéséről és a kialakításáról még ebben a hónapban lerántják a leplet – ígérte az XPeng.